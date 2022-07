Estate 2022 a Santo Stefano in Aspromonte: tutti gli eventi

Ieri venerdì 22 luglio, l’amministrazione di Santo Stefano in Aspromonte, ha presentato il programma dell’estate 2022 presso l’Accademia delle Belle Arti Di Reggio Calabria. Il sindaco, dottor Francesco Malara, accompagnato da tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma, ha annunciato con grande soddisfazione che quest’anno il Comune di Santo Stefano offre ai residenti ed ai turisti .

Saranno ben 85 tra manifestazioni culturali sportive, artistiche, ludiche, gastronomiche, rivolte a tutte le fasce di età, molte organizzate dall Amministrazione Comunale e parecchie da Associazioni e da Imprenditori privati.

Numerose le presentazioni di libri da parte dei loro eccellenti autori nell ambito del programma “Gambarie da leggere”, molti i convegni di natura storico– culturale quali la XVII edizione della Festa della Bandiera e le opere artistiche con tavola rotonda sulla Chanson D’Aspremont; per poi passare, per gli amanti dello sport, a tantissime competizioni sportive quali ad esempio, torneo di padel, tornei di calcio, gara di mountain bike, la storica marcialonga e la tanto apprezzata seconda edizione della veleggiata sulla diga del Menta e poi Paintball, bike sharing, trekking, bocce, dama, skatebord e molto altro. Ci saranno anche due bellissime novità : il Bosco degli Artisti ed il Fantabosco, il primo sarà il risultato dell impegno di Aspromondo con la sua residenza artistica ed il secondo un area Relax immersa nella natura con una serie di particolari di attrezzature ed elementi di arredo per la gioia dei grandi e dei piccini.

I presidenti dei comitati feste e delle Associazioni del territorio hanno illustrato a loro volta i programmi che vedranno protagonisti Santo Stefano, Mannoli e Gambarie, alla presenza di un pubblico entusiasta ed interessato e del padrone di casa, il direttore Sacchetti.

20.000 i soli pernottamenti durante la scorsa stagione hanno gremito Gambarie e adesso ce ne si aspettano altrettanti per godere, non solo dell’ambiente delle bellezze naturali che la località offre, ma anche degli impianti e dei servizi che insieme a tali eventi animeranno il comprensorio da luglio fino ad ottobre.

A coronare l’intero programma l’attesissimo concerto di Roby Facchinetti con la sua orchestra il 21 agosto a Santo Stefano, il concerto di Emma Muscat il 15 agosto a Mannoli e la settimana dal 22 al 29 agosto a Gambarie che vedrà per ognuna delle 7 serate altrettanti spettacoli musicali tra cui i Mattanza ed i folkabbestia, pertanto, non resta che partecipare all’estate aspromontana e godersi appieno degli eventi e dei servizi offerti perché, la citazione con cui ha concluso il sindaco Malara:

“Non sono le persone che fanno i viaggi, ma sono i viaggi che fanno le persone”