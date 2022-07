Esce venerdi 29 luglio il nuovo singolo del cantautore reggino Alfredo Romeo

Attesa finita. Dal 29 luglio il brano di Alfredo Romeo è disponibile in tutti i digital store. Il singolo “Qualcosa di speciale” (Fry Music Records), vede lo stesso Alfredo autore del brano, proponendosi al grande pubblico, con un genere musicale pop, di classe.

Alfredo Romeo da sempre appassionato al mondo della canzone e della musica, nipote d’arte, il nonno grande cabarettista, suo omonimo; intraprende lo studio del canto presso l’associazione A.M.S.

Nella sua carriera artistica una partecipazione nel 2013, al “Pop Music Festival”, si esibisce al teatro Vortex di Roma, con la presenza in giuria di un nome illustre: Vincenzo Incenzo.

Nel 2014, il suo percorso artistico incontra il musical: “Romeo e Giulietta – Ama & Cambia il Mondo”, lo vede protagonista nel ruolo di Romeo, con la compagnia Sintesi e nel 2017 debutta al teatro F. Cilea di Reggio Calabria, nel musical “Odissea – Lealtà, Verità, Libertà”, nel ruolo di Ulisse, grande il consenso del pubblico.

Il progetto artistico, ha come protagonista un Alfredo impegnato, rigoroso ma anche disteso: “Vivo la musica con passione e come terapia, così come nella vita, sono molto attento ai dettagli, così, anche in questo mondo artistico, rimango fedele al mio modo di essere; sono l’Alfredo di ogni giorno, del quotidiano, a volte rigido a volte leggero…”. Il brano “Qualcosa di speciale”, nasce da un’idea del cantautore, in un periodo dove la maturità, l’essere cresciuto ti porta a fare i primi bilanci.

Autobiografica, descrive gli stati d’animo dell’artista, ma, ognuno di noi si può riflettere su quanto ci viene raccontato nei versi del brano. “Nonostante la vita ci pone di fronte a delle difficoltà e prove, lasciandoci a volte nella solitudine, bisogna trovare il coraggio in quel momento già passato, di recuperare la forza e rimanere a galla”. “Qualcosa di speciale”, ha segnato un periodo di felicità, di vittorie, di progetti, di scommesse vinte nei confronti di una vita, vita che fino a poco tempo prima era ostile e insidiosa. Il segreto? Saper vedere con gli occhi dell’artista e di Alfredo, quanto prima non si riusciva a vedere: “L’amore, il voler credere, la determinazione sono la chiave del successo, mai arrendersi!”

