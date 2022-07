Domenico Catalano è il nuovo presidente del Rotary Club di Locri

Mercoledì 6 luglio ha avuto luogo presso il Grande Hotel President il passaggio delle consegne nel Rotary Club di Locri fra il Presidente uscente Dr. Luigi Brugnano e quello entrante Dott. Domenico Catalano.

Nella suggestiva cornice della sede del Club e alla presenza di autorità rotariane e di numerosi soci, nel corso della consueta cerimonia che sancisce il termine dell’anno rotariano e l’inizio di quello nuovo, ha preso per primo la parola il Dott. Brugnano che, dopo avere esposto in maniera esaustiva e documentata da slides, tutte le attività che hanno visto impegnato il club durante l’anno appena trascorso, ha consegnato degli attestati di riconoscimento ad alcuni soci (Archinà, Attisano, Aversa, Roemo, Tortora e Ursino) che si sono contraddistinti per il particolare impegno profuso ed ha conferito due Paul Harris Fellow al socio onorario Dott.ri Gaetano Gargiulo e al socio Dott. Vincenzo Schirripa. Di seguito ha preso, quindi, la parola la Dott.sa Maria Pia Porcino in qualità di assistente del Governatore uscente, la quale ha avuto espressioni di stima e di apprezzamento per tutte le attività che hanno visto impegnato il Club di Locri durante l’anno appena trascorso. E’ stata , poi, la volta del nuovo Presidente del Club Dott. Domenico Catalano che ha presentato il nuovo direttivo dell’anno rotariano 2022/2023 che sarà così composto: Vice presidente Dott.ssa Carmelita Mittoro; Presidente incoming Dott. Pasquale Tavernese; Past Presidente Dott. Luigi Brugnano; Segretario M° Vincenzo Ursino; Segretario esecutivo Avv. Francesco Archinà; Prefetto Sig. Decio Tortora; Prefetto esecutivo Dott. Vincenzo Finis; Tesoriere Dott. Carmelo Carbone; Consigliere Avv. Pasquale Sansalone (PDG); Consigliere Avv. Salvatore Spagnolo; Consigliere Ing. Edmondo Crupi; Consigliere Dott. Salvatore Cilea. Il neo Presidente ha, infine, esposto il programma per l’anno rotariano appena iniziato assicurando una continuità d’azione con la prosecuzione di alcuni progetti che fino ad oggi hanno visto impegnato il club in attività determinanti ed incisive nella crescita del territorio, nonché ha annunciato nuovi progetti che vedranno coinvolti in maniera particolare le nuove generazioni che costituiscono la linfa vitale della società.

Nello svolgimento del suo mandato, il Presidente sarà coadiuvato da dieci commissioni che lo affiancheranno insieme al direttivo, oltre che nelle funzioni interne anche nei vari settori del sociale che il Rotary segue e promuove sia con iniziative circoscritte al proprio comprensorio sia con quelle di interesse internazionale.

Infine, ha concluso i Lavori il Dott. Antonio Enrico Squillace, nella qualità di assistente del nuovo Governatore del neo Distretto 2102 Dott. Giovanni Policastri, che ha assicurato la sua vicinanza al Club e ha rivolto un augurio di buon lavoro a tutti i soci.

Il club di Locri, uno tra i più antichi e blasonati della Regione, si accinge, dunque ad aprire un altro capitolo della sua lunga storia (è stato fondato nel 1961 e ha espresso due governatori distrettuali) e ad affrontare un nuovo anno con lo spirito di sempre e con un nuovo Presidente che permetterà alla “ruota” di continuare il suo giro inarrestabile e assicurare continuità alle proprie iniziative con rinnovato impegno ed entusiasmo che vede coinvolti, ogni volta, nuovi soci pronti a dare il proprio contributo per il bene del club.