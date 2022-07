Arisa infiamma il pubblico dell’Arena, Versace: “Spettacolo entusiasmante, con Tesori del Mediterraneo sinergia virtuosa”

L’energia dell’artista Arisa ha infiammato ieri sera l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria per uno degli eventi più qualificanti dell’estate reggina e del calendario per la celebrazione dei Bronzi di Riace. Un successo targato Tesori del Mediterraneo, la kermesse protagonista in questi giorni di un ricco cartellone di attività sportive, culturali e ludiche sul Lungomare Falcomatà, con la quale la Città Metropolitana ha attivato una proficua sinergia.

“Felici di aver potuto contribuire concretamente alla realizzazione di questo straordinario spettacolo che è stato molto apprezzato dai reggini” ha affermato a margine dell’evento il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, che ha aggiunto: “Tesori del Mediterraneo costituisce ormai una delle più solide realtà del panorama degli eventi culturali e sportivi che coinvolgono il nostro territorio. Il concerto della cantante Arisa è stato la ciliegina sulla torta, che anche grazie alla collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, che ha messo a disposizione gli spazi, abbiamo voluto per poter arricchire la bella manifestazione promossa da Nuovi Orizzonti”.

In questi giorni la Città Metropolitana è presente all’interno del villaggio allestito da I Tesori del Mediterraneo, anche con la presenza di uno stand dove sono proposte a cittadini e turisti le migliori eccellenze del territorio, attraverso il coinvolgimento delle produzioni di qualità più significative.