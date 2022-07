Al via la scuola estiva di Astronomia del Planetario Pythagoras e della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ai nastri di partenza la XXVII scuola estiva di Astronomia del Planetario Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’evento, di straordinario valore scientifico, quest’anno sarà incentrato sul tema “Astronomia, una storia per immagini: dalla Magna Grecia ai nostri giorni” e si inserisce nella programmazione messa in campo da Palazzo Alvaro per la celebrazione del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Domani, sabato 23 luglio alle ore 10.30, nella Sala Biblioteca di Palazzo Corrado Alvaro, si terrà la presentazione del programma. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio e la Direttrice Scientifica del Planetario Professoressa Angela Misiano.

La presentazione pubblica sarà anche l’occasione per illustrare il ricco calendario di eventi promosso dallo stesso Planetario e dalla Città Metropolitana per i mesi estivi di luglio, agosto e settembre.