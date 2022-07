Al via a Polistena “TreCento”, tre giorni di cultura in memoria di tre illustri “centenari”

Prenderà oggi il via alle ore 22:00, presso Piazza della Repubblica di Polistena, l’iniziativa culturale “Trecento”, promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma dell’Estate Culturale Polistenese 2022.

La denominazione della tre giorni è indicativa della finalità, celebrare tre grandi personalità del mondo della scienza, della letteratura, della cultura, nell’anno il 2022 del centenario della nascita.

Per non dimenticare la loro opera resa alla cultura per la crescita della comunità italiana ed internazionale, l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere tre giornate (da qui il nome TreCento) all’insegna del ricordo, la prima, dedicata a Margherita Hack, eminente astrofisica italiana, alla quale parteciperanno la dott.ssa Marcella Marconi, Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, la Professoressa Angela Mesiano, Responsabile scientifico del “Planetarium Pythagoras” di Reggio Calabria e Raffaele Marino, giovane studente calabrese vincitore delle olimpiadi nazionali di astronomia.

La seconda, dedicata a Enrico Berlinguer, uomo politico più amato della sinistra italiana, che vedrà la partecipazione del Prof. Guido Liguori, Docente di Storia del pensiero politico contemporaneo presso l’Università della Calabria ed il dott. Norberto Natali, giornalista e scrittore, giovane membro del PCI al tempo di Berlinguer. A moderare le due serate ci sarà il dott. Raffaele Nisticò giornalista calabrese.

Infine, l’ultima serata sarà dedicata a Pier Paolo Pasolini, uno dei più grandi poeti, registi e intellettuali italiani del Novecento, prenderanno parte alla serata, la Professoressa Paola Radici Colace, Professore ordinario di Filologia Classica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina, la Professoressa Margherita Geniale, Professore di filosofia e comunicazione politica presso l’Università degli Studi di Messina ed il Prof Antonio Pugliese, già Ordinario di Clinica Medica Veterinaria all’Università di Messina. A moderare la serata sarà il Prof Nicola Rombolà, apprezzato docente di materie letterarie.

Aprirà la rassegna il Sindaco di Polistena dott. Michele Tripodi.

Ogni serata sarà accompagnata da interventi e intrattenimenti musicali.