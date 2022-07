Al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria il film “Memoria di una strage”

Il progetto “Memoria di una strage” è un film il cui obiettivo è ricordare un avvenimento spesso dimenticato, della storia della nostra regione: l’eccidio di Rizziconi, strage compiuta nel comune di Rizziconi il 6 settembre 1943 dalle truppe naziste in ritirata dal Sud Italia che provocò 17 vittime, soprattutto donne e bambini, e 50 feriti.

Il film vuole commemorare le vittime della strage e sensibilizzare le future generazioni, affinché avvenimenti come questo non si verifichino più, portando alla luce gli esempi del parroco Don Riso, del medico condotto Gioffrè, e dell’infermiera Luisa, che si sono distinti per il loro coraggio e per le loro qualità umane. I personaggi del film dimostrano che i legami umani permangono attraverso il ricordo. Gli stessi valori e gli stessi legami, di cui abbiamo bisogno tuttora all’epoca della pandemia.

Il cast del film di primordine é composto da Costantino Comito, Saverio Malara, Paolo Mauro, Andrea D’Amico, Annamaria De Luca, Giuseppe Ingoglia, Renata Falcone, Andrea Marozzo, Antonio Puglisi, Riccardo Malara. La regia è affidata alla giovanissima Federica Pontari, autrice anche della sceneggiatura. Direttore della fotografia Tito Toscano.

Venerdì 29 luglio 2022

Ore 18,30

Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria, via Nino Bixio

MEMORIA DI UNA STRAGE

Il film

LANCIO del TEASER

DAL LIBRO DI ANTONINO CATANANTI TERAMO

LO SBARCO IN CONTINENTE: IL BOMBARDAMENTO TEDESCO DEL’43