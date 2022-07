A Reggio Calabria tutto pronto per la XXII edizione del BergaFest 2022, grandi nomi per l’evento promosso dall’Accademia del Bergamotto e dal suo presidente, il professor Vittorio Caminiti, che da sempre proietta il prezioso agrume reggino sui maggiori palcoscenici nazionali e internazionali, attraverso personalità di rilievo mondiale.L’evento si svolgerà a Reggio Calabria domenica 24 luglio e verrà presentato dai giornalisti Eva Giumbo di RTV e Massimo Proietto della Rai. Avrà due momenti: alle ore 19:00, presso il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, ci terrà la presentazione dei candidati al titolo di Ambasciatore con le aziende selezionate per i riconoscimenti speciali, nonché il premio Tabacchiera d’Oro; a seguire l’esclusiva serata di gala, durante la quale l’Accademia del Bergamotto conferirà i mandati di Ambasciatore a personalità prestigiose nel campo della scienza, della cultura e dell’arte, insieme a premi e riconoscimenti speciali.Per l’occasione la Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, si esibirà con degli “show cooking”, realizzando cibi rigorosamente al bergamotto. Per la prima edizione del BergaFestApar, una gara di pasticceria al bergamotto, “under 30” voluta fortemente dall’Associazione Pasticceri Artigiani Reggini, ideata dal suo presidente Antonello Fragomeni e progettata dall’instancabile tesoriere Paolo Macheda. Tutto il direttivo Apar si è attivato a sostegno dell’iniziativa, per garantire la buona riuscita.

Ecco l’elenco degli ospiti d’onore che riceveranno i riconoscimenti BergaFest 2022:

“Ambasciatore per l’Accademia del Bergamotto Sessione Gusto”

• Alajmo Massimiliano il più giovane Chef a conquistare le 3 stelle Michelin;