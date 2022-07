52 anni fa i moti, Cannizzaro: “Reggio, rialzati e combatti. L’orgoglio dei nostri padri ci sia d’esempio”

La lettera aperta a firma dell’On. Francesco Cannizzaro –

Per ogni reggino che si dica tale, in questi giorni il pensiero non può che andare ai moti. Il 1970 ha segnato una delle pagine più brutte della storia di Reggio, è vero. Ma al contempo rappresenta, oggi come allora, anche la pagina più alta di orgoglio popolare reggino. È lì che abbiamo visto sprigionato in tutta la sua forza e passione lo spirito identitario di e verso questa Città. Spirito che col passare degli anni è andato affievolendosi sempre più… ciò nonostante, non credo affatto che sia morto e sepolto. È sopito. Lo intravedo nelle idee e nelle azioni di qualcuno, non di molti a dire il vero. Ma c’è. E va risvegliato!

Complice di questo torpore misto a rassegnazione c’è sicuramente una gestione inetta e a tinte fosche dell’Amministrazione comunale, irreparabilmente colpevole. Reggio oggi si presenta distrutta, nella mente e nel corpo, dopo 8 anni di regime sinistroide (di cui 6 affiancati dal Governatore comunista “nemico di Reggio”), preceduti da un commissariamento altrettanto distruttivo, voluto anch’esso dalla Sinistra. Quelli che governano oggi sono coloro che 10 anni fa festeggiarono il commissariamento di Reggio, portandola sul precipizio. Quella fu chiaramente una “sentenza politica”, nel momento forse di massima popolarità nazionale raggiunta da Reggio, perché erano stati centrati obiettivi importanti dalla governance di allora del CentroDestra. Tra questi il riconoscimento dello status di Città metropolitana, oggi in mano a surrogati di già improvvisati politici.

CentroDestra che ha dovuto ricostruirsi ripartendo dalle macerie, annientato da giochi di potere di cui oggi i reggini vedono i risultati e si spiegano tante cose. Ricostruzione che non è ancora terminata, sta avvenendo a suon di battaglie e diverse vittorie, molte delle quali ottenute persino dall’Opposizione. Mi riferisco, per esempio, all’Hospice Via delle stelle, salvato dal fallimento e per la prima volta accreditato con la Regione Calabria, a fronte del totale disinteresse dell’Amministrazione comunale e regionale targata PD; mi riferisco al G.O.M., eccellenza tutta reggina entrata a pieno titolo e da protagonista nella rivoluzione della Sanità regionale avviata dal Presidente Roberto Occhiuto; mi riferisco al Porto, fermo a piani di decenni e decenni fa, ma adesso coinvolto in un grande progetto di