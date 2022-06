Filmon Tesfalem, 34 anni, è arrivato a Camini (RC) dall’Eritrea, con la moglie Jordanos Gezae, 34 anni, nel 2013, dopo un drammatico viaggio in mare.

Nell’antico borgo della Locride, Filmon ha trovato il progetto di accoglienza della Eurocoop Jungi Mundu e il suo futuro. Camini è per lui e per la sua famiglia il luogo dell’identità ritrovata, della fiducia riacquistata. Filmon lavora con la Eurocoop e si occupa dell’integrazione dei beneficiari del progetto di accoglienza nell’orto sociale, riprendendo il mestiere che faceva nella terra di origine, l’agricoltore. Anche grazie a questo lavoro, Filmon ha ritrovato una forte motivazione per essere costruttivo, per ricominciare guardando al futuro con fiducia. Ed è qui che Filmon vuole crescano i suoi figli, Fiyona, 6 anni, Aranob, 5 anni, e Antonio, 2 anni. Per questo, con grandi sacrifici, ha acquistato a Camini una casa che però deve essere ristrutturata, che necessita di lavoro e quindi di sostegno economico. E la Eurocoop Jungi Mundu, proprio per aiutarlo a trovare stabilità, offrirà a lui il 5×1000 che sarà devoluto alla cooperativa in sede di dichiarazione dei redditi quest’anno.

La solidarietà acquista così forza e concretezza, con la partecipazione di ognuno, attraverso un gesto che non costa nulla ma fa la differenza.

Devolvere il 5×1000 al progetto “Una casa per Filmon” è semplice:

Cerca nel modulo dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730, CU) lo spazio: “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef”. Metti la tua firma nel riquadro “Sostegno degli enti del terzo settore…” Inserisci il codice fiscale della Eurocoop servizi 01617330806 sotto la firma, nello spazio “Codice fiscale del beneficiario”.

Qui il link al video curato da Bernardo Migliaccio Spina

https://www.youtube.com/watch?v=FI03BA14-Hw&feature=youtu.be