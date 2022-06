Si riaprono le porte dell’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria, dopo 2 lunghi anni pandemici.

Nell’ambito dello “SpazioCultura…la Cultura che cura”, la struttura sanitaria reggina – che da anni è impegnata nell’erogare servizi per garantire la dignità e la qualità di vita alle persone fragili e ai loro cari in una fase particolarmente delicata e complessa della propria vita – il 18 Giugno torna con l’“Open Day”, giornata in cui l’Hospice incontra la cittadinanza allo scopo di far conoscere e favorire la comprensione di questa realtà, nel pieno rispetto delle misure vigenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19.

Si prevede una mattinata ricca di emozioni, durante la quale si festeggerà il 1° anno di attività artigianale della “Pirografia del cuore” dell’artigiana Alessia Genua, con la consegna della donazione di materiale sanitario e la piantumazione di un albero nel giardino dell’Hospice – a seguire, lo chef Filippo Cogliandro preparerà nella tisaneria della struttura un piatto dedicato agli Ospiti, ai loro familiari ed agli Operatori dell’Equipe di cura. A chiudere la giornata un piacevole momento di convivialità per celebrare la tanto attesa ripresa del Servizio di volontariato, allietato da melodiche armonie musicali. Sara possibile seguire la diretta fb sulla pagina ufficiale dell’Hospice Via delle stelle.