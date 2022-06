Servizi mutualistici per i commercianti: accordo tra Confcommercio Reggio Calabria e la Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo – ETS

Il presidente di Confcommercio Lorenzo Labate: «Un’opportunità per le aziende di meglio tutelarsi in un momento in cui c’è bisogno di coprirsi le spalle».

Siglato nei giorni scorsi presso i locali di Via Zecca l’accordo tra Confcommercio Reggio Calabria e Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – ETS alla presenza del presidente della CesarePozzo, Andrea Giuseppe Tiberti e del presidente di Confcommercio Lorenzo Labate.

Un ottimo risultato, fortemente voluto dall’Associazione dei commercianti reggina poiché va nella direzione di offrire maggiori tutele ai commercianti a condizioni di vantaggio, in un momento in cui la crisi e le difficoltà del quotidiano portano molti imprenditori a non prendere neppure in considerazione forme di tutela del bene più prezioso che è la salute.

Per il presidente di Confcommercio Labate “L’accordo con CesarePozzo, leader nella mutualità sanitaria integrativa su scala nazionale, è un’opportunità in più per gli imprenditori e lavoratori autonomi nostri associati per tutelare a condizioni di vantaggio la salute propria e dei familiari. Viviamo in un’epoca in cui anche la sanità nazionale sta stentando ad assistere il cittadino ed in cui le differenze di livelli di assistenza nei vari territori sono notevoli. Anche i costi sono spesso ed ancor più in questa fase difficile, un deterrente rispetto alle necessità di effettuare controlli, visite specialistiche ed esami diagnostici preventivi o garantirsi coperture a seguito di