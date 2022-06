Roccella: ritorna “Va in porto”. Festival degli artisti di strada e talk su ambiente e turismo al Porto delle Grazie

Dopo due anni di assenza, sabato 18 e domenica 19 giugno ritorna a Roccella Jonica “Va in porto”, Festival degli artisti di strada con musica, gastronomia, stand espositivi e vari momenti di magico intrattenimento, preceduto da attività educative e spazi di confronto su tematiche ambientali e turismo.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Calabria, si inquadra negli eventi previsti dal protocollo d’intesa “VENTI DI BLU – BLUE FLAG FOR BLUE GROWTH”, sottoscritto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Vittorio Zito, e dal consorzio Flag Jonio2, presieduto da Ernesto Alecci, sia per celebrare i vent’anni della Bandiera Blu, assegnata da Fee Italia alla spiaggia di Roccella ininterrottamente dall’estate 2003, sia per la promozione turistica della cittadina balneare calabrese.

Grazie alla fattiva collaborazione della società Porto delle Grazie, guidata dall’amministratore unico Fabio Filocamo, l’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Marina di Roccella, insignito anche quest’anno, per la sesta volta, della Bandiera Blu 2022 per gli approdi turistici.

Le due serate del Festival “Va in porto” prenderanno il via alle ore 19.30 con l’esibizione della street band Ottopiù che intratterrà i visitatori con concerti itineranti lungo l’area dedicata all’evento, dove saranno allestiti anche stand espositivi e di street food.

Seguiranno spettacoli di magia, giocoleria, clown, statue viventi e caricaturisti a cura di artisti di strada di consolidata esperienza e creatività, come Mago mpare, Circo Ramingo, Tresh’s Jolies, Valerie bla bla, Martina e Quinto Italiano, Concetta Fortugno, Thekla De Marco, che a conclusione dell’evento sfileranno in una grande parata notturna sulle note della street band.

Nel corso delle due serate, sempre su iniziativa del Comune di Roccella e del Flag Jonio 2, sono previsti anche momenti di educazione ambientale a cura dall’Associazione M.A.R.E. Calabria di Montepaone e talk dedicati ad ambiente, turismo e Bandiera Blu a cura di TeleMia.