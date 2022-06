Reggio Calabria: tre incidenti in città nel fine settimana, due feriti gravi

Un fine settimana con tre incidenti stradali per la città di Reggio Calabria. Uno nel centro storico e due in periferia hanno avuto luogo nelle ultime ore. E sono stati proprio quelli nelle zone periferiche a generare la conseguenze peggiori.

Una donna di 31 anni è ricoverata in prognosi riservata, in seguito all’impatto tra due auto che si è verificato nella zona di Gallina.

Gravi ferite anche per un motociclista di trent’anni, che avrebbe perso il controllo del suo mezzo nella zona di Valanidi per cause ancora in corso di accertamento. A ricostruire la dinamica dell’accaduto saranno gli uomini della Polizia Locale della città dello Stretto.