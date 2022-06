Reggio Calabria – Protesta Case di Cura, le rassicurazioni del Commissario Asp Di Furia: “Chiedo scusa, risolverò il tutto”

di Grazia Candido – “Mi dispiace e chiedo scusa per il ritardo ma vi prometto, che farò di tutto affinchè non si verifichi più questa brutta situazione. Vigilerò scrupolosamente in modo tale che le procedure codificate facciano il loro corso nei tempi prestabiliti e, da questo mese, ci sia una continuità per evitare le interruzione dei salari”.

Rassicura così il Commissario Straordinario dell’Asp Lucia Di Furia, i dipendenti e le dirigenze delle Case di Cura Villa Elisa, Villa Sant’Anna, Casa di Cura Caminiti (Villa San Giovanni), Villa Aurora, Policlinico e Ortopedico “Franco Faggiana”, questa mattina di nuovo insieme per rivendicare le loro mensilità.

Fuori dagli uffici dell’azienda sanitaria provinciale, il neo Commissario ci tiene, dopo un veloce incontro con i dirigenti delle Case di Cura, a parlare con dipendenti perché “capisco bene il vostro disagio e so, i sacrifici che avete fatto in questi anni e quello che continuate a dare alla comunità”.

“Avevo già dato mandato di procedere ai pagamenti purtroppo, si sono inserite situazioni che hanno bloccato l’iter: una tra queste, il sistema informatico, molto lento e che tende a bloccarsi non facilitando il recupero del pregresso – afferma la dottoressa Di Furia -. Voglio verificare le tempistiche reali e le procedure per quello che riguarda il pregresso ma intanto, vi posso dire che stiamo anche lavorando per esplicitare meglio l’iter affinchè per le prossime mensilità, non ci sia alcun ritardo. A causa di questi, accumulati sul 2021, è stato bloccato anche il 2022. Per le mensilità pregresse, si tratta di entrare nel sistema informatico abbastanza carente ma cercheremo di operare negli orari in cui è meno sottoposto a stress per portare a casa il risultato e dar corso ai pagamento previsti”.

Il Commissario dell’azienda provinciale è visibilmente dispiaciuta perché “si rende conto che la situazione economica è pesante per le Case di Cura e si riflette negativamente sugli stipendi dei dipendenti” ma “il 16 Giugno, ci ritroveremo con le dirigenze sanitarie e con i nostri responsabili per scrivere una procedura per il futuro”.

Inoltre, “da ora in poi, tutte le problematiche che riguardano il privato, saranno spostate centralmente in questi uffici, in modo tale, che ci sia una verifica costante e si evitino lungaggini, file e perdita di tempo in settori non addetti” – conclude la dottoressa Di Furia.



Soddisfatti i dipendenti delle Case di Cura che, forse, vedono finalmente mettere la parola “fine” ad un’atavica situazione amministrativa-burocratica.

“Le parole della Commissaria sono confortanti e speriamo che sia la svolta non solo per lo sblocco degli stipendi del mese di Maggio che tutti quanti noi attendiamo ma, anche, per il futuro perché purtroppo, la situazione dell’Asp di Reggio Calabria è cronicizzata in negativo da molti anni – afferma il dipendente dell’istituto Ortopedico Maurizio Gangemi –. Ringraziamo la nostra amministrazione che ci ha comunque pagato gli stipendi nonostante i sei mesi di ritardo e, comprendiamo bene, la difficoltà della nostra dirigenza per il mancato pagamento del settimo mese. Ci auguriamo un cambio di tendenza perché è legittimo che i nostri management ricevano quanto elargito in termini di sanità e salute ai cittadini di Calabria e Sicilia ma, è altrettanto sacrosanto che i dipendenti ricevano i propri stipendi nei tempi prestabiliti”.