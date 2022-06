Reggio Calabria – Potatura alberi di Piazza Indipendenza: modifiche del traffico veicolare

La Castore Servizi Pubblici Locali comunica che a partire dalle ore 5,00 alle ore 14,00 nei giorni dal 27 al 30 giugno 2022 in zona Piazza Indipendenza, lato monte, nel tratto viario compreso tra Via Saverio Vollaro fino all’incrocio con Corso V. Emanuele sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e l’interdizione della circolazione di mezzi e dei pedoni, al fine di effettuare interventi urgenti di potatura delle alberature cittadine di pregio.

Il traffico veicolare in direzione sud-nord proveniente da Corso Vittorio Emanuele verrà quindi deviato lungo la via lato mare della stessa Piazza Indipendenza che sarà percorribile in doppio senso di circolazione consentendo la prosecuzione del transito e l’immissione in viale Genoese Zerbi. L’intera area di cantiere sarà segnalata e delimitata nel rispetto della normativa vigente e il transito alternato dei residenti verrà agevolato attraverso l’impiego di personale addetto alla regolamentazione del traffico veicolare e di agenti della Polizia Municipale. Si confida nella piena collaborazione dei cittadini interessati.

Si prega di diffondere tramite codesta pregiata testata quanto comunicato per ragioni di pubblica utilità.