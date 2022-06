Reggio Calabria – Partecipato confronto sulla responsabilità penale, disciplinare e libertà sindacale delle Forze di Polizia

di Grazia Candido – Un confronto a più voci, libero, aperto e costruttivo quello organizzato questa mattina presso l’Università Stranieri “Dante Alighieri”, dall’Associazione nazionale forense, dal Nuovo sindacato carabinieri, dal Sindacato italiano lavoratori finanzieri, dalle Camere Penali di Reggio Calabria e da quella Militare Nazionale che, con i suoi massimi rappresentanti, ha approfondito il delicato tema sulla “Responsabilità penale e disciplinare e libertà sindacale delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare”.

“E’ un argomento abbastanza complesso che ha sia per oggetto la libertà sindacale all’interno delle Forze armate, che la responsabilità in materia disciplinare, penale e militare delle Forze di polizia – esordisce il Presidente dell’Associazione Nazionale Forense sezione di Reggio Calabria, avvocato Francesco Federico -. Oggi, cercheremo di tirare le fila di questa complessa materia che è in costante evoluzione soprattutto, alla luce della legge di riforma passata adesso al Senato e che esterna una libertà sindacale anche alle Forze militari. Nel 1981, è stato riconosciuto il principio di libertà sindacale ma con la sentenza della Corte costituzionale del 2018, è stata estesa anche alle Forze militari per le quali ovviamente, non c’è una smilitarizzazione bensì un’apertura a quel processo di sindacalizzazione necessario per avere una Polizia moderna, efficiente, qualificata professionalmente”.



A relazionare l’importante tematica, la professoressa Melania Salazar (Ordinario di Diritto Costituzionale presso Università Mediterranea di Reggio Calabria) che aggiunge: “La sentenza costituzionale seguita poi da una legge che ha regolamentato il diritto sindacale anche dei militari, ci mostra l’attualità della nostra Costituzione: da un lato, i principi della nostra Carta costituzionale continuano ad essere principi che spingono verso una società più giusta, nel senso che i principi di libertà ed uguaglianza che sono l’architrave di ogni democrazia devono innervarsi in ogni contesto della vita, della convivenza civile; dall’altro, questa vicenda ci mostra che la nostra Costituzione è attuale ma non è, in tutto e per tutto, attuata. Abbiamo dovuto aspettare la legge 28 Aprile 2022 (n.46) per avere il riconoscimento della libertà sindacale dei militari, una svolta epocale che abroga il precedente divieto di costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale. Non è possibile trasformare le Forze armate, non è possibile rinnegare la struttura gerarchica né mettere in discussione i doveri che scaturiscono dal giuramento che gli appartenenti alle Forze armate fanno ma, questo sistema deve essere armonizzato nel più ampio sistema costituzionale. Quindi, tutto è possibile se abbiamo legislatori di buona volontà” – conclude la costituzionalista.

Si sofferma sul ruolo del sindacato “l’anello di congiunzione tra l’amministrazione dell’Arma dei carabinieri e le Istituzioni esterne”, il Segretario Generale Nazionale NSC Carabinieri Massimiliano Zetti ribadendo che “dopo un travaglio lunghissimo, la legge 46/2022 entrata in vigore il 27 Maggio scorso, ci consente di fare giurisprudenza dimostrando che il sindacalista militare non incorre nel reato quando esercita la sua funzione. Tale normativa, ci legittima e ci riconosce l’autorità giudiziaria, riconosciuta pure dalle Istituzioni. Ora, aspettiamo che anche il Comando generale abitui i propri dirigenti del territorio a legittimarci”.

A concludere il partecipato incontro (presenti anche il componente del Direttivo Anf avvocato Sergio Mazzù, il Presidente Nazionale Camera Penale Militare Saveria Mobrici, il Presidente Camera Penale di Reggio Calabria Pasquale Foti, l’avvocato cassazionista Mario Antonio Plutino, il Segretario Generale Nazionale NSC Carabinieri Massimiliano Zetti), il noto penalista Fabio Federico (Tesoriere Nazionale della Camera Penale Militare).

“In questo momento storico, il sindacato militare ha una grande opportunità perchè gode dell’esperienza del sindacato civile e del sindacato di Polizia di Stato – sottolinea l’avvocato Federico -. Oggi, l’ambiente militare, estremamente gerarchizzato, ha difficoltà a prevedere un’attività sindacale che potrebbe mettere in discussione le priorità, come la difesa. Pertanto, deve proiettarsi con grande pazienza nel proporsi in maniera tale da far capire alle gerarchie militari, l’utilità che può avere un sindacato. E’ importante capire gli errori che anche il sindacato nel settore civile ha fatto e l’opportunità di proporsi come dovrebbe essere la sua natura, ossia come corpo intermedio capace di poter tradurre quelle che sono le esigenze del militare lavoratore con il superiore gerarchico datore di lavoro – conclude il penalista -. Si rischia di non far comprendere l’effettivo valore che può avere un sindacato anche in un ambiente militare, ecco perchè è necessario un dialogo con le gerarchie per far capire che possono aiutare e rendere più efficienti le strutture militari”.