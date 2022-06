Reggio Calabria – L’attore Piromalli pronto a debuttare al Festival di Borgio Verezzi con la commedia “Come fosse amore”

di Grazia Candido – Un’altra importante sfida per l’attore reggino Peppe Piromalli pronto a debuttare il 20 Luglio al 56° Festival di Borgio Verezzi con la brillante commedia “Come fosse amore” dell’attore e regista Marco Cavallaro.

La piéce che vedrà sul palco un team di interpreti molto affiatati, composto da Anna Bellucci, Marco Cavallaro, Alessia Francescangeli, Lorenza Giacometti, Peppe Piromalli, Margherita Russo, parla di amore, sogni, delusioni, amicizia ma anche, della ricerca spasmodica dell’uomo “ideale”.

Tre donne, totalmente differenti tra di loro, fanno ricorso a una terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna sa che anche la stessa terapeuta deve superare una brutta delusione sentimentale.

Una nuova commedia per l’autore siciliano Cavallaro che, dopo i grandi successi “That’s Amore”, “Se ti sposo mi rovino” e “Amore sono un po’ incinta”, torna in scena con un altro testo che strapperà tante risate e applausi.

“L’amore è il motore della vita, l’origine, la causa, lo scopo di tutto quanto è grande, nobile e bello. Senza questo prezioso sentimento, saremmo esseri monchi – afferma l’attore Cavallaro -. In questa commedia, si tocca la sfera dei sentimenti, le fragilità umane, i desideri e le aspettative dell’uomo e della donna ma soprattutto, ci si diverte tanto. È una piccola compagnia affiatata, composta da professionisti talentuosi come il mio amico Peppe Piromalli che, oramai da anni, è riuscito con la sua Officina dell’Arte, ad entrare nei circuiti nazionali ritagliandosi un posto importante all’interno del vasto mondo dello spettacolo”.

Emozionato ma felice di far parte di un “progetto artistico ambizioso”, l’attore reggino che nel ricordare i suoi esordi nel 1978, non può che ringraziare l’attore e autore Cavallaro per questa nuova prova, “altro prestigioso tassello per la mia crescita professionale ed umana”.

“Vestirò i panni dell’amico di Ettore (interpretato da Marco Cavallaro) e cercherò di aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi anche se gli eventi creeranno un delirio di risate e simpatici equivoci – aggiunge Piromalli -. Sono entusiasta di lavorare con un vero professionista come Cavallaro che, oltre a farmi esibire in un noto festival, mi permette di portare avanti una grande passione, il teatro, parte integrante della mia vita che dà senso e respiro al lavoro dell’attore. Tutti i miei compagni di viaggio sono fantastici ed è bello scoprire con loro, anche se proveniamo da percorsi artistici diversi, i punti d’incontro grazie ai quali si è creata un’armonia unica. Il testo è molto raffinato, la penna di Marco è rigida su alcune tematiche ma scorrevole e piacevole e sono certo che, anche questa volta, il pubblico rimarrà soddisfatto dal minuzioso lavoro teatrale”.