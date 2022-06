Reggio Calabria – La raccolta differenziata è di casa nella stazione Fs di S Caterina

“Sono trascorsi tantissimi anni” dichiara Pino Strati, presidente di

Incontriamoci Sempre “dalla presentazione, nella nostra sede, la

Stazione Fs di S.Caterina, del progetto della raccolta differenziata

porta a porta. con la presenza dell’allora Assessore all’ambiente, il

Dott. Nino Zimbalatti. Da quel giorno, l’Associazione Incontriamoci

Sempre si è sempre distinta per rigore in tutto l’impianto e nelle zone

adiacenti, come piazza, zone antistanti poste a verde, ed anche in buona

parte del viadotto che costeggia il fabbricato viaggiatori della

stazione: giornalmente e costantemente, attorno alla stazione Fs di S

Caterina, l’operato dell’Associazione è un esempio di gestione di decoro

e pulizia in tutta la zona.”

Il messaggio che parte da Incontriamoci Sempre, rivolto ai cittadini, è

quello di curare ed amare la nostra città, evitando di creare montagne

di discariche abusive in ogni angolo della stessa, tenere pulito è

importante per tutti noi e per chi viene a visitare tutto il territorio

metropolitano.

“All’amministrazione” conclude Strati “chiediamo che si svolgano

controlli più serrati, per colpire con sanzioni chi deturpa l’ambiente.

E’ tempo di, inoltre, di stipulare degli accordi con gli amministratori

dei condomini, per dotare i condomini di mastelloni ed aprire altre

isole ecologiche nel territorio, così come quella dell’ex Rione Ceci,

scarsamente pubblicizzata.

Infine, una cosa che si porrebbe realizzare in poco tempo, sarebbe

quella di incentivare, anche con sgravio fiscale, chi conferisce nelle

isole ecologiche materiali che si riciclano facilmente come

carta/cartone, plastica , vetro, e per quanto riguarda l’umido, dotare

molte zone verdi di compostiere .

Un’ultima cosa, ormai sotto gli occhi di tutti, vista il grande numero

di possessori di cani, crediamo sia giusto dotare nei quartieri ed al

centro città di cassonetti dedicati per i rifiuti prodotti dai nostri

amici a quattro zampe”.

Il Direttivo