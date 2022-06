Reggio Calabria – Il progetto “Sport di tutti i quartieri” attività gratuite per i bimbi dal 23 giugno al 31 luglio

Dal 23 giugno, l’Associazione di Promozione Sociale “Pandora”, realtà associativa da cui prende vita il progetto permanente “Corredino Sospeso”, parteciperà al progetto “Sport di tutti quartieri” – vinto dall’associazione Sport Promotion – in affiancamento all’Associazione Palextra SportVillage.

Il progetto ha l’obiettivo utilizzare lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale; offrire un presidio sportivo, educativo e sociale alla comunità di quartiere, che diventi un centro di riferimento e aggregazione sul territorio; promuovere stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui; garantire il diritto allo sport e abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e favorire sinergie di scopo e di risorse attraverso collaborazioni tra sistema sportivo e Istituzioni, Enti locali e Terzo settore.

Grazie a questo progetto tutti i bimbi potranno partecipare gratuitamente alle attività ludico/sportive organizzate presso lo Sport Village a Catona (RC) secondo queste fasce d’età e orari:

10-12 anni dalle 16 alle 17 ogni martedì e giovedì dal 23 giugno a fine luglio.

8-10 anni dalle 17 alle 18 ogni martedì e giovedì dal 23 giugno a fine luglio.

6-8 anni dalle 18 alle 19 ogni martedì e giovedì dal 23 giugno a fine luglio.

Per le informazioni è possibile consultare la pagina facebook dell’APS Pandora cliccando qui facebook.com/associazionepandorarc o scrivere un messaggio whatsapp (non messaggi audio e il numero non è abilitato alle chiamate) al 3273214562.

Per le iscrizioni potrai recarti giovedì 23 giugno allo Sport Village, dalle 16 alle 18, e una volontaria del progetto “Corredino Sospeso” ti supporterà nella compilazione della domanda d’iscrizione.

Ti aspettiamo, non mancare.