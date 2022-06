Reggio Calabria: continua a stalkerare la ex nonostante il divieto, arrestato

Un uomo di 43 anni, è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere in quanto indagato del reato di stalking in danno della ex moglie. L’arrestato, nonostante fosse stato già condannato e detenuto in passato per condotte analoghe, oltre che altri reati, dopo la scarcerazione aveva ripreso la sua condotta persecutoria, seguendo e controllando la vittima, soprattutto nelle occasioni in cui quest’ultima si recava a scuola per prelevare i bambini.

In considerazione, quindi, della sua personalità e della persistenza della condotta il GIP ha disposto a suo carico la misura cautelare di massimo rigore.