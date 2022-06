Reggio Calabria – Bando Economia Circolare, a Palazzo San Giorgio un workshop dedicato al mondo dell’impresa

Si è tenuto, nella sala “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il workshop organizzato dall’Amministrazione comunale reggina per illustrare, alle piccole e medie imprese del territorio, agli Enti camerali ed alle associazioni di categoria, il nuovo bando da 3,6 milioni di euro (fondi Pon Metro) da investire per la transizione verso l’economia circolare.

Insieme all’assessora allo Sviluppo economico, Angela Martino, a Carmelo Versace, nella doppia veste di presidente della Commissione Attività Produttive e di sindaco metropolitano facente funzioni, alla dirigente di settore, Loredana Pace, ed al professore Luigino Filici dell’UniCal, sono stati presentati i dettagli dello strumento con il quale l’Ente, al temine di una fese di condivisione e partecipazione, punta a sostenere il circuito economico e produttivo cittadino attraverso il miglioramento dell’impatto e della rigenerazione ambientale.

Strategia, questa, ampiamente apprezzata dai rappresentati del mondo delle imprese che, a margine dell’incontro, hanno espresso soddisfazione per «i contenuti e l’approccio partecipativo scelti dell’amministrazione comunale nella redazione di un bando innovativo ed altamente qualificante».

Le aziende che vorranno sfruttare questa opportunità potranno contare su un sostegno minimo di 15 mila euro fino ad un massimo di 100 mila, ovvero una copertura a fondo perduto del 60% delle spese ammissibili per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e di sistemi per il risparmio energetico, per l’adozione di innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, per l’acquisizione di strumenti e tecnologie finalizzati all’uso razionale dell’acqua ed alla depurazione della stessa, per l’adozione di strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo, per l’acquisizione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati.

Uno sviluppo “green” che, secondo l’assessora Martino, «segue le linee d’indirizzo fissate dal sindaco Giuseppe Falcomatà sin dal suo primo insediamento e rilanciate dal facente funzione, Paolo Brunetti, in un’efficace strategia di continuità». «Invitiamo le aziende ad investire in chiave ambientalista», ha detto la delegata allo Sviluppo economico sottolineando come «l’esecutivo abbia pensato di approfondire, accanto agli stakeholder reggini, i contenuti di un bando per una partecipazione consapevole con l’obiettivo di arricchire, attraverso lo stanziamento di 3,6 milioni di euro, il tessuto economico e produttivo della città». «Con il workshop – ha concluso l’assessora Martino – forniamo strumenti di assistenza tecnica con il coinvolgimento dei dirigenti dell’Ente e di esperti del settore».

Per Carmelo Versace, dunque, siamo di fronte ad una «bellissima iniziativa che, almeno nella sua prima fase, arriva a compimento». Il presidente della Commissione Attività produttive evidenzia, quindi, il metodo di coinvolgimento dell’organismo consiliare dove i consiglieri, anche grazie all’assessora Angela Martino, hanno avuto la possibilità di entrare nel merito di un bando molto importante che guarda all’ecosostenibilità, alla rigenerazione e ad uno sviluppo consapevole dell’economia cittadina». «Le somme messe a disposizione delle aziende – ha continuato – andranno spese entro il 31 dicembre 2023 e rappresentano un’iniezione decisa che lascia ben sperare dopo gli anni bui della pandemia, infondendo consapevolezza e speranza nelle tante imprese che decidono di rimanere e investire nel nostro territorio».