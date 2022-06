Referendum giustizia, Giovanna Cusumano: “La Calabria ha il dovere di presentarsi all’appuntamento con la Democrazia”

magistrato che voglia essere eletto nel CSM, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura perché è evidente che ciò “imporrebbe” a coloro che si vogliano candidare di essere ad esse iscritti a delle correnti. Con il SÌ, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura. Avremmo così votazioni che mettono al centro il magistrato e le sue qualità personali e professionali, non gli interessi delle correnti o il loro orientamento politico.

Sostieniamo anche il Quesito sull’EQUA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI affinchè venga riconosciuto anche ai membri “laici”, cioè avvocati e professori, di partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati.

Ed infine sosteniamo il Quesito sulla SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI TRA MAGISTRATI GIUDICANTI E REQUIRENTI che ha l’effetto di rendere impossibile il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti.

FRATELLI D’ITALIA, invece, voterà NO al Quesito di LIMITARE GLI ABUSI DELLA CUSTODIA CAUTELARE, pur consapevoli che vi è un abuso della custodia preventiva al quale va certamente posto un freno, perché il quesito, così come formulato, abolendo la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile “reiterazione del medesimo reato”, lascerebbe liberi coloro che sono accusati di reati come lo stalking, lo spaccio di droga, il furto nelle abitazioni.

C’è certamente la necessità di trovare un “antitodo” ai tanti, troppi errori giudiziari, che non possono giustificarsi dietro la “casualità fisiologica” del sistema, perché si tratta della vita delle persone a cui, non di rado, vengono distrutte carriere e futuro, per la qualcosa va respinta con forza ogni forma di banalizzazione. Non è neanche ipotizzabile, però, far passare ai cittadini il messaggio che si voglia eludere la punizione di determinati reati. Va, pertanto, trovato un giusto compromesso che per Fratelli d’Italia non si individua nella formulazione del quesito in questione.

FRATELLI D’ITALIA voterà NO anche al Quesito sull’ ABOLIZIONE DEL DECRETO SEVERINO, per il quale, peraltro, ha già presentato una proposta di modifica, perché, se è vero come è vero che la legge va urgentemente cambiata, è, altresì, vero che in Italia l’odioso problema della corruzione in Politica esiste. Solo poche settimane fa Strasburgo ha bacchettato il nostro Paese per la lotta alla corruzione politica, e in particolare nel Parlamento. Peraltro, l’abolizione “tout court” della legge lascerebbe una eccessiva discrezionalità ai Giudici di decidere, di volta in volta, se, in caso di condanna, occorra applicare o meno anche l’interdizione dai pubblici uffici.