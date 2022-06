Motta San Giovanni (RC) – Convocata la prima seduta del Consiglio comunale

Il Sindaco Giovanni VERDUCI ha reso noto che la seduta di insediamento in sessione ordinaria del nuovo Consiglio Comunale di Motta San Giovanni avrà luogo in prima convocazione in data lunedì 4 luglio 2022 alle ore 17:00, ed in seconda convocazione in data 5 luglio 2022 alle ore 17:30 presso la Sala consiliare della Sede municipale per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) – Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei Consiglieri comunali;

2) – Giuramento del Sindaco;

3) – Illustrazione linee programmatiche mandato amministrativo 2022/2027;

4) – Nomina dei componenti della Commissione elettorale comunale in esito alle elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2022;

5) – Nomina membri commissione comunale proposta all’aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari per Corte d’Assisi e Assisi d’Appello.

In tutti i Comuni il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Nella prima seduta si procede generalmente all’elezione del presidente del consiglio, ove previsto, ed il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta.

Ecco i Consiglieri Comunali eletti dell’unica Lista N° 1 “LA CITTA’ CHE CRESCE –