L’evento “Dal Torbido al Levadìo” della APS #proloco U.N.P.L.I. di Gioiosa Jonica

L’APS #proloco U.N.P.L.I. di Gioiosa Jonica,attiva ormai da 50 anni e famosissima per le #sagre,per gli #eventi #culturali e in quest’ultimo periodo soprattutto per la valorizzazione del #territorio con visite guidate nei vari siti Gioiosani,(vedi Villa Romana Del Naniglio ,Palazzo Amaduri,Chiese,#centrostorico)quindi offrendo assistenza Turistica, oggi ha raggiunto un Importante traguardo,poiché aggiunge ai servizi offerti anche i percorsi escursionistici.

L’Evento di ieri denominato “Dal Torbido al Levadìo”, realizzato interamente dal Neo eletto Presidente della Pro Loco Vincenzo Mazzaferro e dal responsabile trekking dell’area Domenico Caracciolo è stato patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria ,dall’Unpli Regionale, dal Comune di Gioiosa Jonica ,dal comune di San Giovanni di Gerace ,e fortemente voluto e supportato dal Consigliere Regionale Giacomo Crinò che Abbracciamo e ringraziamo anche perché inoltre oggi ci ha Onorato della sua Presenza;un Amico,un Politico,un nostro riferimento per il territorio.

Dal Torbido al Levadìo un momento di incontro tra #arte,#storia,#cultura,#natura e #confronto.

Ore 8,30

Punto di Incontro Villa di Epoca Romana del #naniglio,che costeggia il Torbido,li i nostri ospiti,dopo una abbondante e sana colazione accompagnati dai ragazzi del servizio civile universale hanno potuto ammirare la straordinarietà dell’ingegneria degli antichi Romani.

Ore 10,00

Partenza in Macchina per San Giovanni di Gerace fino all’inizio del percorso trekking della Scialata” da lì inizia un sentiero naturalistico che va ben oltre il nome che porta, un incontro ravvicinato con una foresta lussureggiante, ed un torrente spesso impetuoso che regala una sensazione di #benessere per tutto il tratto.

Ore 12,30

Pranzo a sacco insieme a tutti i partecipanti,con varie #degustazione .

Ore 14,30

Dibattito sulla natura;non è necessario un grande impegno per rispettare la natura basta semplicemente cambiare le proprie abitudini,basterebbe solamente cercare di aver rispetto per gli alberi,le piante,non sporcare magari abbandonando rifiuti in giro,anzi abbracciarla godere di essa e farne tesoro perché è grazie alla natura che posiamo vivere nel mondo che ci circonda.

Cambiare il mondo da soli non è possibile, tuttavia se sempre più persone cambieranno lo stile di vita e lo insegneranno alle nuove generazioni in futuro potremmo stare tutti meglio.

Ore 16,30

Rientro verso Gioiosa Ionica.

L’appuntamento di oggi è stato davvero significativo e importante in quanto il gruppo composto da 60/70 persone ha riunito gruppi delle 4 Aree Montane della Calabria:Aspromonte,Pollino,La Sila e le Serre.

Inoltre Ospiti di Spessore,come Il presidente dell’ Osservatorio ambientale diritto per la vita Arturo Rocca, Rocco Zappia Professore Università Mediterranea di Reggio Calabria,Mangiardi Brunino già Responsabile AFOR Mongiana,Fida Grassi e Giovanni Vizza Associazione il Barattolo di Cotronei ,Simone Sorbara un posto di Calabria di Cinquefrondi,Felice Lombardo già Presidente Avis di Roccella Ionica,e di tante delegazioni di Pro Loco Calabresi tra cui la più numerosa quella di Cotronei (KR)

Un ringraziamento ai ragazzi del #ServizioCivileUniversale in particolare a Laura Murdocca e Federica Loccisano che hanno assistito gli ospiti per tutta la manifestazione.

Ai componenti del direttivo della Pro Loco in particolare Daniele Quintino per i servizi fotografici e Domenico Zavaglia per il servizio navetta.

Grazie anche agli #amicidellaproloco e soci tutti che sono intervenuti.

Un Grazie speciale a Luciano Linares che cura la pagina ufficiale di GIOIOSA IONICA (RC) e che è sempre disponibile a riprendere con le dirette ogni nostra manifestazione.

Grazie particolare a Elegantia Calzature che ha contribuito per la realizzazione dell’evento.

Grazie Grazie Grazie a #tutti