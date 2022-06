Incendi nell’area collinare di Siderno, il sindaco: “Non uscite di casa”

Il sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, in una comunicazione urgente avvisa che nell’area collinare del territorio comunale di Siderno sono in atto cinque incendi di vaste proporzioni.

“Siamo in costante contatto con la centrale operativa dei VV.FF. di Reggio Calabria che ha già inviato due squadre sul posto.

Abbiamo, inoltre, provveduto ad allertare, per il necessario supporto, anche la Protezione Civile regionale e Calabria Verde.

Invitiamo i cittadini ad evitare di uscire di casa, se non per necessità primarie, anche in considerazione delle altissime temperature che superano i 40 gradi.”