Gioia Tauro – Controllo dei Carabinieri in contrada “Ciambra”

vario materiale, avvenuti nel corso degli anni. In quel contesto venivano deferiti in stato di libertà n. 90 soggetti responsabili, a vario titolo, delle violazioni al Codice dell’Ambiente, nonché tratti in arresto, su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, n. 5 soggetti per combustione illecita di rifiuti ed incendio.

Successivamente, si era provveduto a sequestrare preventivamente nr. 4 siti, considerati discariche a cielo aperto, uno dei quali proprio in contrada Ciambra. L’intervento dei militari dell’Arma e l’affidamento in custodia al Comune di Gioia Tauro, aveva permesso di conseguire l’intera bonifica per tre siti, mentre per un altro permane una situazione di criticità e risulta ancora sotto sequestro.

Nell’ultimo biennio, numerosi sono stati i controlli in materia ambientale anche negli altri comuni della Piana, con diversi siti posti sotto sequestro anche – ma non solo – nel Comune di Rosarno, dove sono state recentemente effettuate perquisizioni nei confronti di soggetti gravemente indiziati di gestione non autorizzata di rifiuti.

L’effettiva responsabilità delle persone denunciate sarà vagliata nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini.