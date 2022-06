Complesso intervento di cardiochirurgia al GOM di Reggio Calabria

trasporto in eliambulanza ed il complesso intervento chirurgico in ECMO effettuato presso la Cardiochirurgia del GOM hanno fatto sì che il paziente venisse dimesso in Riabilitazione.

La Direzione Strategica del GOM esprime viva soddisfazione per quanto realizzato dal “Centro Cuore” a conferma oramai che l’Ospedale reggino è in grado di dare risposte concrete per il trattamento di tutte le patologie cardiovascolari anche di quelle più complesse.