Chiara e Martina presentano il nuovo brano Resta Così

È tutto pronto per l’uscita del nuovo singolo musicale di Chiara e Martina Scarpari, le gemelle cantanti che fin da giovanissime hanno conquistato il pubblico italiano e internazionale con la loro straordinaria voce e che ritornano con un nuovo inedito intitolato “Resta Così”, prodotto dall’etichetta Zelda Music del M° Vince Tempera.

Il brano, scritto dall’autore reggino Rosario Canale, sarà presentato in anteprima assoluta nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 16 giugno p.v., alle ore 10:00, a Varapodio, in contrada Lacchi, e sarà accompagnato dal lancio del nuovo videoclip girato in alcuni suggestivi scorci della Calabria. Alla presentazione interverranno personaggi noti del panorama discografico regionale e nazionale, tra questi: il maestro Christian Cosentino, la vocal coach Monica Magnani, il direttore artistico Natale Princi, il compositore Marco Rinalduzzi e il maestro Vince Tempera che interverrà in videocollegamento per parlare di questo nuovo singolo.

Il singolo “Resta Così” segna il ritorno musicale di Chiara e Martina dopo un periodo di pausa che ha interessato tutti i lavoratori dello spettacolo, a due anni di distanza dall’uscita di “Solo Tu”, il brano dal sound latino realizzato con il cantante cubano Roberto Kel Torres.

“Resta Così” è il primo tassello di un nuovo, e più ampio, progetto musicale che vedrà il contributo e la supervisione di Marco Rinalduzzi, chitarrista di fama internazionale, produttore e compositore di alcune canzoni di successo come “E poi” di Giorgia. «Parlare del progetto con Chiara e Martina mi emoziona molto – ha anticipato Rinalduzzi – perché erano anni che non trovavo artisti così concentrati sui contenuti e non sul contorno. Chiara e Martina sono due cantanti straordinarie e due interpreti raffinate che, nonostante la giovane età, hanno già messo in fila un’esperienza invidiabile e io metterò a disposizione tutta la mia esperienza e il mio amore per cercare di fare un grande lavoro, un lavoro di cui essere fieri».

Un contributo significativo al nuovo progetto delle artiste reggine sarà quello di Monica Magnani, con la quale le giovani stanno lavorando alla preparazione di alcuni inediti. A tal proposito, la famosa vocalist ha dichiarato: «Ho seguito personalmente Chiara e Martina Scarpari come vocal coach durante la loro partecipazione a ‘Ti lascio una canzone’, il programma televisivo di successo capitanato da Antonella Clerici in onda su Raiuno. Io svolgevo il lavoro di corista dell’orchestra e vocal coach dei concorrenti e mi stupiva la capacità di armonizzare le voci di quelle due giovani ragazzine, ora che sono cresciute e stanno preparando il loro album d’esordio sono felice di poter nuovamente collaborare insieme in futuro».