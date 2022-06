Auddino (M5S): “Ps Ospedale di Polistena, a giorni partiranno i lavori di manutenzione urgenti”

“Ottime notizie per il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Polistena: a giorni partiranno i lavori di manutenzione urgenti finalizzati a ristabilire nell’immediato le condizioni adeguate di decoro dei locali, come da me richiesto in questi ultimi mesi. Nel giro di alcune settimane avremo un pronto soccorso che rispetterà i requisiti minimi generali e specifici normativamente prescritti, in attesa della progettazione, da me sollecitata già da oltre un anno, e realizzazione di una nuova struttura con i lavori di ampliamento in aderenza agli attuali locali, su cui insisto da tempo” afferma il Senatore polistenese del Movimento 5 Stelle Giuseppe Auddino.

“L’interlocuzione con l’ASP è proficua per cui continuerò a chiedere tutto il necessario per adeguare il PS e l’ospedale di Polistena ai moderni standard di sicurezza. L’ospedale di Polistena dovrà crescere e migliorare dal punto di vista strutturale, un obiettivo importante sul quale sto lavorando a partire dal Pronto Soccorso. Esso dovrà diventare il vero punto di forza del presidio ospedaliero e l’ospedale dovrà diventare una struttura sanitaria moderna ed accogliente, in cui i cittadini potranno trovare la risposta migliore alle esigenze di cura, senza doversi rivolgere necessariamente altrove, in attesa che i nuovi concorsi a tempo indeterminato programmati dalla ASP integrino gli organici del personale sanitario, in grande difficoltà a causa della carenza di medici ed infermieri” conclude Auddino.