Attivo presso la casa comunale di Rosarno lo Sportello Impresa – Spim

Saranno Confcommercio e Cna provinciali, associazioni di categoria più rappresentative nei settori Commercio e Artigianato, in maniera gratuita, a curare le attività dello Sportello.

Soddisfatto il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate sicure che “con l’attivazione dello Sportello saremo più vicini alle imprese di Rosarno e della Piana. Il nostro obiettivo è favorire presso imprenditori e neo imprenditori la conoscenza di bandi e servizi attivi con l’obiettivo di condividere conoscenze, dare assistenza concreta alle aziende per iniziative di sviluppo e fare in modo che le opportunità al momento esistenti non vadano “sprecate” ma, al contrario, utilizzate in maniera ampia ed efficace. Senza pretesa di essere risolutori di ogni problematica – continua Labate – sicuramente con volontà e impegno offriremo assieme a Cna il nostro contributo per mettere a diposizione del territorio un ulteriore strumento di crescita”.

Salvatore Auddino, dirigente di Cna Reggio Calabria, non manca di evidenziare come “in questa occasione, importante è la rete creata tra le Istituzioni e Associazioni di Categoria che seguiranno lo Sportello. L’unità di intenti che ci ha visti operare assieme a Confcommercio e con il supporto della Commissione e degli uffici è un valore ed è il segnale che per provare con serietà a dare risposte alle esigenze delle aziende, sempre più importante è la collaborazione, il gioco di squadra, la condivisione di comuni obiettivi e la creazione di strumenti di che possano rivelarsi utili ed efficaci”.

Lo Sportello SPIM sarà attivo tutti i giovedì nei locali del Comune di Rosarno e fornirà informazioni/assistenza/consulenza relativi alle modalità e strumenti per apertura di nuove attività; sulle opportunità di agevolazioni finanziarie; sui bandi attivi (nazionali, regionali, cciaa etc); sugli adempimenti obbligatori per l’avvio e la gestione delle attività nei comparti di competenza.

In una fase particolarmente delicata per le aziende in crisi di liquidità fondamentale è il contributo in termini di strumenti operativi ed assistenza che potrà fornire il Consorzio di Garanzia Fidi Confcommercio che, attraverso l’impiego di specifici fondi ministeriali e la garanzia offerta, opererà anche sul territorio rosarnese al fine di alleggerire il costo dei finanziamenti alle imprese.