Anas: lavori di riqualificazione di dieci stazioni di servizio lungo la A2

Prosegue l’impegno di Anas per garantire comfort e sicurezza ai propri utenti, sia durante il viaggio, che nelle soste presso le aree di servizio.

Nel dettaglio, lungo il tratto calabrese dell’ A2 “Autostrada del Mediterraneo”, sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione di 10 aree adibite ai servizi igienici, di cui sette in capo ai concessionari delle stazioni e tre realizzati direttamente da Anas.

Le attività sono state completate nelle prime sette stazioni di servizio di Frascineto est, Tarsia est ed ovest, Lamezia est , Villa San Giovanni ovest, Pizzo est e Rosarno ovest.

Nelle altre tre aree di servizio, di Frascineto ovest, Rogliano ovest ed est, i lavori di ristrutturazione sono in fase di completamento e si prevede la conclusione entro la prima decade di luglio 2022.

Gli interventi hanno riguardato in particolare la riparazione e revisione degli impianti idraulici e di illuminazione, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione dei sanitari e di accessori vari, la riparazione di piastrelle e pavimentazione.

