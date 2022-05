Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La prossima seduta è prevista per domani venerdi 20 maggio, presso la Sala del Consiglio “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, in prima convocazione alle ore 15.00 ed in seconda convocazione alle ore 16.00.

Tra i punti all’ordine del giorno il riconoscimento di un debito fuori bilancio proveniente da sentenza esecutiva, il riconoscimento della spesa per i lavori in somma urgenza per la riqualificazione presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri Dea Persefone di Siderno ed infine la proposta di candidatura dell’Area della Locride a Capitale italiana della Cultura per l’anno 2025.

La seduta sarà integralmente trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale della Città Metropolitana: https://www.youtube.com/c/CittàMetropolitanadiReggioCalabria