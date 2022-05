Taurianova, il bilancio dei controlli dei Carabinieri nel weekend

avere assunto alcolici in misura superiore di quella prevista dal codice della strada. Uno di loro veniva altresì segnalato alla Procura della Repubblica di Palmi per interruzione di pubblico servizio poiché, sottoposto a controllo per verificare il tasso alcolemico, asseriva di avere un malore e richiedeva l’intervento del 118 di Polistena. Trasportato in ospedale, si allontanava senza essere sottoposto ad alcun accertamento medico.

Per tutti loro è scattata la segnalazione alla Procura di Palmi, il ritiro della patente con contestuale decurtazione di 10 punti, nonché il sequestro dell’autovettura.

Inoltre, a Cittanova, sempre nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno deferito un pregiudicato agli arresti domiciliari per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, avendolo trovato in casa, in compagnia di soggetto estraneo al nucleo familiare.

Altresì, sono stati segnalati marito e moglie che venivano sopresi ad utilizzare un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo.

In entrambi i casi, i procedimenti sono attualmente pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità degli indagati, in uno con la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a loro carico, saranno vagliate nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini.