Reggio Calabria – Uniti per la pace al teatro “Cilea”, concerto di solidarietà per l’Ucraina

di Grazia Candido – Insieme per aiutare i fratelli ucraini. E’ stato presentato questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio, il “Grande Evento per la Pace”, in scena domenica alle ore 19,30 al teatro “Francesco Cilea” e promosso dal Comitato per i bambini e le madri dell’Ucraina, dal Comune di Reggio Calabria e dalla Fondazione Mediolanum Onlus.

Un appuntamento solidale per mostrare non solo vicinanza ad un popolo messo a dura prova da una terribile guerra ma anche, un’occasione per mettere insieme su un palco 90 artisti che si esibiranno dal vivo per sensibilizzare la raccolta fondi destinata ai profughi giunti in città e a costituire una dote per i più piccoli. Fondazione Mediolanum Onlus inoltre, raddoppierà i primi 5.000 euro raccolti, con l’obiettivo di sostenere più nuclei mamma-bambino.

A sciorinare i dettagli dell’iniziativa, l’avvocato Lucia Lipari, portavoce del Comitato per i bambini e le madri dell’Ucraina, gli assessori comunali Lucia Nucera e Demetrio Delfino, Alfonso Faccioli per la Fondazione Mediolanum Onlus, Teresa Timpano che con la compagnia teatrale “Scena Nuda” sta curando il coordinamento artistico dell’evento.

“E’ una sfida sociale complessa e il grande evento per la pace vuole essere un’occasione in cui la città di Reggio Calabria abbraccia simbolicamente tutte le mamme e i bambini che abbiamo accolto – esordisce l’avvocato Lipari -. Dare ospitalità può essere la risposta concreta in questo periodo così difficile per una popolazione travolta da un atroce conflitto. Come portavoce del Comitato che sta portando avanti un lavoro alacre, ringrazio tutti i partner e le Istituzioni da subito, a fianco a chi è in difficoltà. Abbiamo accolto più di 30 profughi e, grazie alla collaborazione con le parti attive della città, non abbiamo dato solo vitto e alloggio ai nostri fratelli ucraini ma abbiamo fornito un approccio multifunzionale. Il nostro impegno non si ferma qui perché vogliamo portare avanti il progetto di solidarietà diffusa”.



Soddisfatti e pronti a nuovi progetti gli assessori comunali che, nel ringraziare gli organizzatori dell’evento benefico, hanno messo in luce le attività svolte dall’Amministrazione.

“La comunità ucraina presente e chi arriverà nei prossimi giorni, sarà ben accolta – aggiunge Delfino -. In questi due mesi, abbiamo messo a disposizione la sala Spinelli del Cedir per la raccolta di beni di prima necessità, abbiamo accolto i primi bimbi ucraini iscrivendoli a scuola e dando loro mensa e trasporto gratuito grazie alla sinergia con l’Atam. Il settore Welfare si occuperà degli affidamenti temporanei dei piccoli e sono stati già attivati corsi per formare le famiglie che presenteranno istanza di affido. Stiamo anche lavorando per mettere in piedi un coordinamento comunale”.

Per l’assessore Nucera “l’accoglienza è sicuramente una risposta concreta alla drammatica situazione che vivono tanti bambini che, con le loro mamme, stanno scappando dalla guerra e non può arrestarsi adesso”.

“In città, sono arrivati più di 120 piccoli e ringrazio i dirigenti che hanno velocizzato il tutto per il loro inserimento scolastico – aggiunge ancora -. Ringrazio anche le scuole paritarie per la loro disponibilità, la comunità che mostra il cuore grande di Reggio e tutti gli artisti coinvolti in questo progetto solidale. Si è creata un’ottima rete ma non ci fermeremo perché queste persone vogliono tornare a casa, in Ucraina, e noi dobbiamo aiutarle”.

Pienamente concorde il responsabile Faccioli che ribadisce che “occorre dare un contributo concreto ad una causa giusta” e l’attrice Timpano.