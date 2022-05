Reggio Calabria – Riprendono le iniziative culturali al Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria riprende la programmazione delle iniziative culturali volte a celebrare il Cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace. Seppur in carenza di organico, il MArRC per tutto il mese di maggio offrirà una ricca serie di eventi, tra conferenze, seminari scientifici, mostre, convegni e attività didattiche, sia in presenza che su piattaforme digitali.

«Nonostante una drammatica mancanza di personale, non può essere questo il momento di tirare i remi in barca – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. È una fase cruciale per cogliere l’opportunità di promuovere lo straordinario patrimonio culturale calabrese nel segno dei Bronzi di Riace, in stretta sinergia con la Regione, la Città Metropolitana, i Comuni di Reggio e Riace, la Camera di Commercio, gli altri musei calabresi e tutti gli altri partner che si stanno impegnando nella condivisione di questo percorso. Tutto lo staff del MArRC – prosegue il direttore – vuole farsi forza per superare le difficoltà, a servizio della cultura e del turismo del territorio. Il successo della prima domenica del mese, con oltre 1800 ingressi, ci incoraggia e ci fa comprendere quanto sia importante trovare sempre entusiasmo, anche nei momenti più difficili. Voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini che lavorano al Museo per il loro continuo impegno, ma anche gli enti e le associazioni che collaborano nelle varie iniziative culturali».

La settimana, iniziata con l’ingresso gratuito del 1° maggio, proseguirà con i laboratori didattici dedicati alla “Magna Grecia. Una storia straordinaria al centro del Mediterraneo”.

Domani 4 maggio, alle ore 17.00, si terrà in Sala conferenze la manifestazione di chiusura del progetto “Testimoni di legalità”, oggetto di uno specifico accordo siglato dal Museo con l’Associazione Biesse, l’Ufficio per i Servizi Sociali per i Minorenni del Tribunale di Reggio Calabria e l’Istituto Professionale Alberghiero di Villa San Giovanni. È stata una significativa esperienza per tanti giovani impegnati a presentare ai loro coetanei i contenuti della mostra “Salvati dall’oblio. Tesori d’archeologia recuperati dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale”, che si chiuderà il prossimo 15 maggio.

«Appartenenza e collaborazione – ha spiegato Malacrino – le parole chiave di questa intesa, volta a ribaltare in positivo la visione e l’immagine che spesso i ragazzi hanno della