Reggio Calabria – Partita la tre giorni del musical “Notre Dame De Paris”: 3mila studenti stregati dal Colossal

E’ partita questa mattina alle ore 10 con 3000 studenti arrivati da tutta la regione e dalla Sicilia la tre giorni del colossal musicale Notre Dame De Paris a Reggio Calabria. Stasera primo serale alle ore 21.

Si replichera’ con gli stessi orari fino a sabato. La grande opera musicale prodotta da David e Clemente Zard è rappresentata per l’ultima volta in Calabria con il cast stellare originale: da Lola Ponce a Gio’ Di Tonno, da Vittorio Matteucci a Graziano Galatone e Leonardo Di Minno, oltre agli altri attori, cantanti, acrobati e ballerini. Imponente il palcoscenico con la sua spettacolare scenotecnica, una immensa struttura che occupa il rettangolo di gioco da un lato all’altro. Straordinario, a fare da magnifica cornice, l’entusiasmo degli studenti che hanno gremito il Palacalafiore, trasformato per l’occasione in un gigantesco teatro.

L’evento è organizzato da Ruggero Pegna, nel quadro della sua trentaseiesima stagione di grandi eventi e del suo storico festival “Fatti di Musica”.

Per gli spettacoli serali sono ancora disponibili biglietti online su www.ticketone.it, nei punti autorizzati e dalle ore 17.30 presso la biglietteria del Palasport. Pomeriggio anche le prime visite al Museo Nazionale per il 50° dei Bronzi degli studenti che hanno assistito al matinée, in base all’ abbinamento concordato da Pegna con il Direttore Carmelo Malacrino.

Disponibili davanti al Museo anche i nuovi Bus scoperti dell’Atam per il giro turistico della Città.

“Grande debutto! – afferma Pegna, soddisfatto -. Gestire organizzativamente sei show in tre giorni con circa ottomila studenti e, ad oggi, seimila spettatori ai serali, oltre ad un allestimento ciclopico, non è semplice, ma l’entusiasmo del pubblico ci premia di ogni sforzo. C’e’ dietro un lavoro infaticabile di mesi e l’esperienza di anni. Invito chi ancora è indeciso a non perdere quest’ultima possibilità di assistere ad uno degli spettacoli più belli ed emozionanti di sempre!”.