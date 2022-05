Reggio Calabria – Oggi la presentazione del volume “Profumo di bianca Zagara” di Raffaella Condello

Nell’ambito della convenzione per attività di collaborazione culturale tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Centro internazionale Scrittori della Calabria, sul tema “gli scrittori calabresi”, oggi 20 maggio 2022, alle ore 17:00, presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” via Cuzzocrea Reggio Calabria, la Metro City e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presentano il volume “Profumo di bianca Zagara”, L’eloquenza dell’anima di Raffaela Condello.

Dopo il saluto di Filippo Quartuccio, consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, coordina l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Relaziona Giovanni De Girolamo, docente di lettere, critico d’arte e di letteratura. Seguirà l’intervento programmato dell’On. Le Candeloro Imbalzano e leggerà brani scelti Lilli Sgro. Profumo di Bianca Zagara è una silloge di poesie attraverso le quali l’autrice fa emergere l’eloquenza dell’anima come un cuore pulsante addolcito o amareggiato da una fame o una sete che respira l’aria della vita. Tra le righe di ogni poesia la presenza di pianto e riso rivelato da un io che s’interseca tra le meraviglie della vita e i misteri della morte. Raffaela Condello, svolge la libera professione di psicologa, attualmente dirige lo studio di Psicologia e Psicologia Applicata “ArcoIris” di Palmi dove vive e lavora.