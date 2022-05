Reggio Calabria – Ministro Lamorgese: “Prorogata di un mese la scadenza per i bilanci di previsione dei Comuni”

di Grazia Candido – “Mai come adesso, in un momento delicato come quello odierno, dopo uno shock pandemico e una guerra alla porte, il lavoro congiunto di tutte le Istituzioni serve per rendere le nostre città più sicure, fare in modo che vengano riconosciuti sempre i diritti altrui e avere un Paese più tutelato”.

Così il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, ha esordito dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi questa mattina in Prefettura dove si è discusso anche, sulla preoccupante situazione dei continui sbarchi di migranti che si stanno susseguendo sulla costa jonica reggina e, in particolare, a Roccella.

Alla riunione odierna, presenti il prefetto Massimo Mariani, il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, il procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni , il comandante provinciale dei Carabinieri Marco Guerrini, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Maurizio Cintura, il questore Bruno Megale, il Direttore Centrale Anticrimine della Polizia Francesco Messina e il sindaco f.f Paolo Brunetti.

“Il Comitato è stato abbastanza lungo ma avevamo tanti aspetti da approfondire e insieme a tutti i Procuratori, abbiamo rivelato l’esigenza che venga previsto un aumento di organico sul territorio delle forze di polizia, della magistratura e di tutte le strutture deputate a portare risultati concreti alla città di Reggio Calabria – afferma la titolare del dicastero degli Interni -. Con il sindaco, si è parlato della situazione di alcuni quartieri della città ma anche su questo, ho fatto presente che arriveranno almeno per l’estate circa 68 unità di personale così da poter far fronte alle esigenze del territorio locale ma anche, nazionale e della fascia costiera. Abbiamo parlato di immigrazione e delle nuove rotte migratorie, quelle provenienti dalla Turchia e dalla Grecia ma anche, dell’aumento degli sbarchi autonomi con imbarcazioni, barconi e barche a vele. Come Ministero e ministro dell’Interno stiamo portando avanti un lavoro certosino e con la visita di recente ad Ankara con il ministro dell’Interno della Repubblica di Turchia, abbiamo ribadito l’impegno del Governo italiano per intensificare la collaborazione tra i due Paesi sui temi del controllo dei flussi migratori irregolari e della lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al crimine informatico”.

Il ministro mette in evidenza “l’aumento in percentuale rispetto all’anno passato, di arrivi e di flussi migratori dall’Egitto, dal Bangladesh, dalla Libia e oggi, la maggior parte di immigrati vengono dall’Afghanistan” ma “dobbiamo fare in modo che gli arrivi, giungano legalmente con flussi regolari”.



“La politica dei flussi ha una incidenza dovuta a vari fattori, tipo le situazioni geopolitiche locali ma anche, le precarie condizioni alimentari in cui sono costretti a vivere certi Paesi – aggiunge la Lamorgese -. I sindaci non possono avere sul loro bilancio anche gli oneri derivanti da un flusso maggiore di migranti, bilanci già deficitari, per questo oggi passerà il Decreto per la proroga di un mese per l’approvazione dei bilanci di previsione. Ai sindaci ho detto che prenderemo noi gli oneri dell’accoglienza e di tutto quello che gravava sui bilanci dei Comuni. In questo momento così difficile, c’è bisogno di grande unità al di là delle appartenenze politiche e dobbiamo uscirne tutti insieme”.

Prima di congedarsi, la titolare del dicastero degli Interni ci tiene a ricordare anche “l’attività imponente delle forze di Polizia e, nel ringraziare tutti coloro che lavorano ogni giorno per rendere i nostri territori più sicuri”, promette ai Procuratori “il massimo impegno per incrementare le assunzioni perché se vogliamo ottenere risultati concreti, servono le forze giuste”.

“Purtroppo, la situazione migratoria è in aumento pertanto, dobbiamo aspettarci dei numeri più elevati rispetto all’anno scorso – conclude il ministro -. Fine settimana, sarò a Venezia proprio per stabilire la strategia da portare in Europa al prossimo Consiglio europeo e per sbloccare la situazione migratoria. Responsabilità e solidarietà è un binomio non accettato da molti Paesi europei ma se l’Europa esiste, bisogna che venga rispettato questo importante binomio oltre al Patto immigrazione”.