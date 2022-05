Reggio Calabria – L’Oda premia i suoi due primi “Guerrieri”

di Grazia Candido – Sono due uomini che, ognuno a proprio modo, lottano quotidianamente per non far perdere fiducia nell’umanità, combattono per la loro terra, per il Paese, per quei valori e diritti denigrati da alcuni ma rispettati e protetti da tanti.

Sono due coraggiosi, due esseri umani “speciali” che non hanno paura di urlare al mondo cosa c’è di sbagliato e di rivelare verità scomode che danno fastidio ai “potenti” di turno, i “combattenti” dell’Officina dell’Arte, il colonnello Carlo Calcagni e il dottore Eduardo Lamberti Castronuovo a ricevere la prima edizione del Premio “Guerrieri”.

Il riconoscimento sarà assegnato il prossimo 14 Maggio al teatro “Francesco Cilea”, dal direttore artistico Peppe Piromalli e dal presidente dell’associazione culturale “La Pietà del Pellicano” Nino Aloi in una kermesse che si snoderà in due importanti momenti.

Il pomeriggio alle ore 18, presso il cine teatro “Il Metropolitano” sarà proiettato il docu-film “Io sono il Colonnello” che racconta la lunga storia di Calcagni che, per l’occasione, si confronterà con le associazioni del territorio e la comunità. Alle ore 20,45 invece, al teatro “Cilea” si svolgerà la premiazione con la consegna del premio “Guerrieri” e subito dopo, alle ore 21,15 l’atteso one man show dell’attore Paolo Conticini con “La prima volta” per la regia di Luigi Russo.

“Per la prima edizione del premio Guerrieri, insieme a Peppe Piromalli, abbiamo voluto portare in città una figura importante del panorama italiano e non, un colonnello dell’esercito italiano Carlo Calcagni che lotta ogni giorno, contro quel nemico invisibile che si annida nel suo corpo – afferma l’avvocato Aloi -. Carlo ha alle spalle una lunga carriera di impieghi nazionali ed internazionali, è un atleta paralimpico che convive con la MCS, sensibilità chimica multipla (rara sindrome multisistemica di intolleranza totale ambientale alle sostanze chimiche) contratta durante il suo impiego in Bosnia. Qui inizia il suo personale calvario, va in congedo dall’Esercito Italiano ma per lui comincia un’altra guerra, personale, quella della resistenza e resilienza sul campo. In sella alla sua bicicletta, conquista titoli paralimpici dimostrando ancora una volta, di essere un vero eroe. E’ sicuramente per le nuove generazioni un esempio da seguire”.

Ma un altro bell’esempio “locale” da seguire e sostenere in ogni sua battaglia di civiltà, è il dottore Eduardo Lamberti Castronuovo, reggino doc, fiero delle sue origini e della sua brava gente che, come lui, crede in un vero riscatto per questa terra “bella e dannata”.



“Il dottore Lamberti Castronuovo è un uomo che si è sempre speso per la città e non solo, per i reggini e non solo, ma soprattutto, è un uomo vicino alla cultura, al teatro – aggiunge il direttore artistico Piromalli -. E’ un sognatore ma con i piedi ben saldi a terra, è un professionista raro della città che, forse, come tanti altri figli di Reggio, avrebbe meritato molta più gratitudine perché la gratitudine è la più squisita forma di cortesia. E Reggio, spesso, si dimentica delle persone cortesi, gentili, umane come il dottor Lamberti Castronuovo. Il Colonnello Calcagni è un uomo che, nonostante tutto, emana coraggio e speranza e la sua vita, ciò che ha subito e subisce ogni giorno, deve essere per tutti noi lo sprone a non lamentarci ma a combattere sempre. Questi due premiati – conclude Piromalli – daranno ancora più lustro all’Officina dell’Arte che, anno dopo anno, sta crescendo perfezionando il suo percorso culturale e artistico. In una serata unica e speciale non poteva mancare un altro big del nostro cartellone, Paolo Conticini che racconterà un po’ della sua vita strappando risate e applausi. Reggini non potete mancare, siate puntuali, alle 20,45 dobbiamo essere tutti seduti al teatro Cilea per vivere insieme un’altra bella favola targata Oda”.