Reggio Calabria – La denuncia della Slc Cgil: “Poste Italiane continua ad abbandonare la Calabria”

di Grazia Candido – “Poste Italiane continua a mortificare il territorio e, pian piano, sta abbandonando la nostra Regione”.

A denunciare la preoccupante situazione sull’occupazione in Calabria ed in particolare, nella Provincia di Reggio Calabria, della più grande realtà del comparto logistico, Poste Italiane, questa mattina presso la sede della SLC CGIL, ci hanno pensato il Segretario Regionale Area Servizi, Felice Lo Presti e il Segretario Provinciale Domenico Barreca che, all’unisono, hanno puntato il dito sulle molteplici ricadute sia sulla clientela che sul personale e sulla sicurezza sui posti di lavoro ridotta ai minimi termini tant’è che, spesso, lo stesso sindacato è stato costretto a chiedere interventi agli organi esterni competenti per ripristinare le condizioni minime.

Per questi motivi, la SLC CGIL ha dichiarato lo sciopero delle prestazioni aggiuntive e di straordinario da oltre tre mesi.

“Purtroppo, è da anni che l’azienda Poste ha intrapreso questa strada e, in tutta la Calabria, sta diminuendo vertiginosamente il personale. Molti territori sono abbandonati, alcuni uffici aperti a giorni alterni e, mentre quest’anno Poste festeggia il 160esimo anniversario della sua attività, ci troviamo ad affrontare problematiche diventate ormai insostenibili – afferma il segretario Lo Presti -. Già da tre mesi, siamo in sciopero dalle prestazioni straordinarie e continueremo ad oltranza per sensibilizzare la stampa e chi sta al Governo perchè è impossibile fare una battaglia senza soldati. Da oltre 5 mila posti di lavoro, siamo scesi a 4 mila, i lavoratori sono al limite delle vessazioni, sono sballottati da un ufficio all’altro e molte volte, vengono intimiditi per effettuare le molteplici lavorazioni che, attualmente, Poste sta acquisendo. Come sindacato abbiamo una interlocuzione aperta con l’azienda anche se in Calabria, da sette mesi manca il responsabile di relazione industriale perché non è stato ancora nominato. Una cosa sembra ovvia: il Piano nazionale di Poste italiane è di ridurre il personale”.

Si sofferma sul decennio 2010-2020 nel quale si è assistito ad un decremento generale dei livelli occupazionali con una media nazionale del 21,37% ma con forti sperequazioni sui territori, il segretario Barreca che puntualizza come “con l’arrivo in Poste Italiane del nuovo gruppo dirigente la spesa per favorire la fuoriuscita del personale è letteralmente esplosa: in soli 4 anni, sono stati investiti 1,9 miliardi di euro in incentivi all’esodo con un investimento medio annuo che viene triplicato rispetto agli anni precedenti”.

“Sono stati chiusi uffici postali, eliminati doppi turni, in alcune succursali hanno messo turni pomeridiani a giorni alterni e molti utenti soprattutto anziani, sono stati pesantemente penalizzati – aggiunge Barreca -. Se la azienda vuole fare cassa, deve curare la sua clientela cosa che non sta facendo. I pochi colleghi rimasti sono stressati, la mole di lavoro è abnorme e i dipendenti non bastano a coprire tutti i servizi. Il lavoro c’è, le risorse pure, non capiamo questi tagli incomprensibili. Poste deve assumere personale e tanti sono i ragazzi che hanno presentato il Curriculum Vitae per collaborare con l’azienda ma non sono stati mai chiamati. I part time che, nel 2010 erano 2000, ora sono 7900 solo in Calabria. Il nostro sindacato è e sarà sempre vicino ai lavoratori ai quali va garantita sicurezza sia fisica che mentale”.