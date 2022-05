Reggio Calabria – Il 20 maggio presentazione della competizione ciclistica Aspromarathon

Venerdì 20 maggio alle ore 11:30 presso la sala conferenze dell’Hotel del Torrione a Reggio Calabria, in via del Torrione n. 63, avrà luogo la conferenza stampa per la presentazione della competizione ciclistica Aspromarathon che, giunta alla VI edizione, si disputerà domenica 22 maggio con partenza da piazza Indipendenza alle ore 9:15.

Alla conferenza interverranno: Maurizio Condipodero, Presidente CONI Calabria; Gianni Latella, consigliere metropolitano Delegato allo Sport; Roberto Mucciola, Presidente ASD Rolling Bike; Mario Noris, Team Manager–Scott Racing Team; Gianfranco Bechis, Team Manager–Team Hubbers Polimedical e il Vicecampione del Mondo MTB Marathon 2021 Diego Arias del Team Hubbers Polimedical.

Alla presentazione parteciperanno gli atleti, i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, i partners e lo staff tecnico che dietro le quinte lavora ininterrottamente per garantire tutti i servizi indispensabili per la buona uscita dell’evento.

La conferenza è aperta al pubblico nel rispetto delle normative anti-covid.