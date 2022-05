Reggio Calabria – Grande prova attoriale del cast “Italiani Brava Gente”. Emozioni e applausi per l’Oda

di Grazia Candido (foto Gianni Siclari) – In una valigia piena di paure, speranze e tanti sogni, inizia un difficile ed emotivamente intenso viaggio dall’Italia a New York, di sei bravissimi interpreti che, ieri sera al teatro “Francesco Cilea”, con la commedia “Italiani Brava Gente” (ultimo appuntamento della kermesse dell’Officina dell’Arte) hanno portato il pubblico negli anni ’50, in un periodo in cui milioni di italiani hanno cercato fortuna all’Estero.

Accolti dagli stessi pregiudizi che, oggi, riserviamo agli immigrati che arrivano nel nostro Paese, a fare quel “viaggio della speranza”, gli attori Enrico Maria Falconi (che ha scritto e diretto brillantemente la pièce, nei panni di Alfredo Cammariere da 20 anni vive a Staten Island con il sogno di diventare un giorno il pugile più forte al mondo), Peppe Piromalli (Tommy Laganà, furbo americano di genitori calabresi), Alessandro Sparacino (Giovanni Cammeriere da Palermo si trasferisce a casa del cugino Alfredo), la bellissima Elena Russo (Maria Coppola, napoletana doc scappata da Los Angeles da un marito violento insieme alla figlia per avere finalmente, un suo riscatto dalla vita), la magnetica Maria Teresa Iannone (Anna Ruggiero che ha lasciato il cuore a Napoli ma deve prendersi cura dell’amato cognato Alfredo) e la dolce Federica Corda (Liliana De Luca, figlia ribelle di Maria, arrabbiata con la madre perché l’ha costretta a lasciare Los Angeles).



Tra la povertà e la miseria di uomini e donne che cercano di ricostruire le proprie vite, si snodano storie in un turbinio di emozioni, passioni e tormenti che, spesso, destabilizzano gli spettatori travolti però, dall’estrema intensità e maestria degli interpreti.

Tutti sono figli di un tempo in cui i sogni sembrano essere finiti ma, come ripete Maria alla figlia Liliana: “Non sempre le cose migliori sono semplici e il vero problema di quando cresciamo, è pensare di conoscere tutto”.

La bravura del regista e attore Falconi è di aver creato personaggi segnati sì dalla sofferenza ma disegnati attorno al più nobile dei sentimenti, l’amore, e li presenta scevri da qualunque maschera e nella loro più totale fragilità umana ed emotiva.



Ognuno a modo suo, ama qualcosa o qualcuno in maniera totalizzante, procurando a volte sofferenza, lotta per un legame lontano o che soffoca la ragione facendo dimenticare a chi è innamorato che “le donne non si devono volere, ma semplicemente amare”.

Tuttavia, in questa storia c’è anche un messaggio di speranza e di ottimismo per chi ha subito una violenza o è caduto sconfitto più volte sul ring della vita.

Impeccabile nel raccontare al meglio cosa prova chi vive l’immigrazione sulla propria pelle, la raffinata Elena Russo, attrice sempre eccellente, donna che con la sua dolcezza rimane una delle più belle artiste dello star system.

Toccante l’interpretazione dell’affascinante Maria Teresa Iannone, donna insoddisfatta ma che continua a credere nell’amore e, con il suo sofferto ritratto di amante non capita, proverà a farsi giustizia da sé ritrovando alla fine, un nuovo scopo nella vita.

Giovanissima ma già sicura in scena, Federica Corda che, in un ruolo non convenzionale, ha dato vita ad un personaggio profondo e difficile.



E poi, i nostri “mattatori” Piromalli e Sparacino, esempi perfetti di attori versatili e scrupolosi, abili a cimentarsi con classe in ogni ruolo e a tenere la scena senza alcun artifizio; duellano con le parole, vivono il palco con la naturalezza che deriva solo dalla padronanza di un mestiere praticato da anni.

Insomma, “Italiani Brava Gente” è una commedia forte che analizza tematiche sociali in modo diretto e concreto mettendo a nudo quei lati oscuri che in molti, vorrebbero nascondere.

Sicuramente, è un bell’esempio di impegno attoriale e drammaturgico di tutto rispetto di una compagnia al servizio della verità e di un teatro che crea occasione di dialogo e confronto.