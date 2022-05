Reggio Calabria – Commissione Pari Opportunità: domani in aula consiliare la conclusione del progetto “Rispetto, libertà, potere e scelta di genere”

“Rispetto, libertà, potere e scelta di genere”. E’ previsto per domani mercoledi 18 maggio alle ore 10.30 nell’Aula consiliare di Palazzo San Giorgio, l’incontro di presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi delle scuole reggine nell’ambito del progetto promosso dalla Commissione Pari Opportunità, con il coordinamento della presidente Consigliera Comunale Teresa Pensabene.

Al progetto, lanciato nei mesi scorsi dalla stessa Commissione, hanno preso parte gi Istituti Comprensivi Lazzarino di Gallico, Carducci – De Feltre, Radice – Alighieri di Catona e Maria Ausiliatrice. L’obiettivo era quello di stimolare la comunità scolastica su temi centrali come il rispetto della diversità e delle pari opportunità per tutti. Temi sui quali i partecipanti si sono confrontati, cimentando la loro creatività nella realizzazione di elaborati grafici, al termine dei percorsi formativi portati avanti in ambito scolastico.

All’incontro, che sarà anche l’occasione per consegnare gli attestati di merito ad una delegazione degli alunni partecipanti al progetto ed una targa ricordo ai Dirigenti degli Istituti Scolastici coinvolti, saranno presenti il Sindaco ff Paolo Brunetti, il Presidente del Consiglio Enzo Marra, l’Assessora alla Pubblica Istruzione Lucia Nucera, l’Assessora alle Politiche di Genere Angela Martino, i consiglieri e le consigliere dell’ottava Commissione consiliare.