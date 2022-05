Reggina, quanto è costata l’ultima società di Serie B venduta?

Uno dei veri problemi in questo momento delicato della Reggina è il contesto. Il tessuto economico ed industriale del territorio lontano dagli standard di maggiore opulenza del Paese non è tale da poter raccogliere la situazione di difficoltà del club e valorizzarne il futuro.

L’unica soluzione è affidarsi a investimenti esterni che, per fortuna, c’è la possibilità che ci siano. Confidando che si riesca a sbrogliare la matassa burocratica e a concretizzare i discorsi, c’è un chiarimento da fare alla base.

L’idea che qualcuno prenda la Reggina solo per beneficienza è evidentemente sbagliata. Del club si dice che ha abbia una massa debitoria pari a circa 20 mln (stima probabilmente per eccesso). La cifra corrisponderebbe (ragionando per assurdo e senza ipotizzare eventuali pretese di chi cede) all’investimento che chi acquista deve fare.

L’ultima società di Serie B ad avere cambiato proprietà, un anno e mezzo fa, è stato il Pisa. Sarebbero stati investiti 15 milioni (da qualche parte si legge, da altre 12) per il 75% delle quote. Questo presuppone che il valore complessivo del 100% sia 20 milioni.

Considerando che i nerazzurri non hanno neanche centro sportivo, continuare a dire che investire nella Reggina è follia corrisponde è un calcolo sbagliato. Anche perché circa il 70% della massa debitoria è rateizzabile a lungo termine.

L’Ascoli è al centro di una vendita progressiva (Ad americani) che è basata su una valutazione complessiva di 20 milioni con bonus legati ad un’eventuale promozione in Serie B.