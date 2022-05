Nasce l’associazione degli Amministratori di Condominio di Confcommercio Reggio Calabria: l’avv. Furfaro eletto Presidente. In Consiglio il vice Presidente nazionale

Grande soddisfazione per la costituzione del nuovo gruppo espressa anche dal Presidente di Confcommercio Reggio Calabria Lorenzo Labate: “Confcommercio cresce sempre più grazie alla voglia di tanti colleghi e professionisti di fare squadra e rendersi protagonisti del cambiamento; Abiconf diventa un tassello importante del sistema associativo provinciale e, sono certo, visto l’entusiasmo dei componenti, diventerà presto un soggetto di riferimento per lo studio, l’applicazione e la formazione in materia di diritto condominiale. La vicinanza del Presidente nazionale Abiconf Andrea Tolomelli e della vice Presidente Fabiana Flecchia durante tutto il percorso che ha portato a costituire formalmente l’associazione sono ulteriore garanzia che i professionisti del territorio sapranno trovare le giuste risposte alle proprie esigenze professionali”

Per la Vice Presidente Nazionale Fabiana Flecchia “la costituzione di Abiconf Reggio Calabria grazie al lavoro di un gruppo qualificato e affiatato è un successo. Auguro al Presidente Furfaro ed a tutti i colleghi di fare un ottimo lavoro, muovendosi nella direzione di salvaguardare sempre meglio la posizione degli Amministratori di Condominio soprattutto in questo periodo particolare che ha contribuito a complicare notevolmente il ruolo e le attività degli Amministratori. Non mancherà ad Abiconf ed a Confcommercio Reggio Calabria – conclude la vice Presidente – il supporto e l’assistenza degli uffici nazionali Abiconf. La mia presenza in seno al Direttivo provinciale vuole essere un segnale concreto di vicinanza alla nuova realtà”