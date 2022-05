L’Università Mediterranea presente al 16° Salone dell’Orientamento

Torna finalmente in presenza il Salone dell’Orientamento 2022 si svolgerà nelle giornate del 5 e 6 maggio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso il Parco Ecolandia, a Reggio Calabria.

L’evento di orientamento alla scelta universitaria dedicato ai ragazzi del 4° e 5° anno delle scuole superiori dove l’Università Mediterranea di Reggio Calabria presenterà l’Offerta Formativa per l’Anno Accademico 2022-23, con incontri finalizzati alla conoscenza dei molteplici percorsi esistenti.

La proposta formativa, si articola in 24 corsi di studio tra I° e II° livello, dei quali 12 di laurea triennale (2 inter-ateneo), 9 di laurea magistrale biennale (1 inter-ateneo) e 3 di laurea magistrale quinquennali a ciclo unico.

Si prospetta, quindi, un ventaglio di possibilità e prospettive formative ben orientate all’ingresso nel mercato del lavoro.

La partecipazione dell’Università di Reggio Calabria rappresenta un momento importante della particolare attenzione con cui l’Ateneo guarda al territorio e punta a fare conoscere meglio tutte le opportunità formative esistenti.

L’Università Mediterranea dà il proprio benvenuto alle 30 Scuole che saranno ospiti del Salone ed ai circa 6 mila studenti in arrivo al Parco Ecolandia, invitandoli a partecipare alle sessioni di presentazione dell’Offerta Formativa, che si terranno presso la Sala Spinelli nelle due giornate, giovedi 5 e venerdi 6, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, e, per tutta la durata dell’iniziativa, a visitare lo stand per avere ulteriori informazioni o richiedere materiale informativo.

Di rilievo anche le attività di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, organizzate dall”Ufficio Job Placement di Ateneo in collaborazione con gli organizzatori, e che vedono già oltre 1.000 incontri e colloqui preselettivi