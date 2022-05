Lo scrittore reggino Gioacchino Amaddeo tra i protagonisti del Salone Internazionale del Libro di Torino

Grande emozione e soddisfazione per la presenza giorno 20 maggio, dello scrittore reggino Gioacchino Amaddeo al Salone Internazionale del Libro di Torino, per l’incontro con l’autore ed il firma copie, ad appena due mesi dall’uscita del suo romanzo.

Il romanzo, dal titolo Io e te, note nel vento, ambientato nell’incantevole cornice dello Stretto di Messina, tra Chianalea e Scilla, narra la storia d’amore tra un giovane pescatore ed una ragazza. Arruolato in un sottomarino, all’inizio della seconda guerra mondiale, Daniele, il protagonista della storia, sarà costretto a partire ed a lasciare la sua terra. Dopo un disastroso incidente in un sommergibile, Daniele sarà costretto a vivere l’inferno in terra, in compagnia di altri sventurati fatti prigionieri dagli inglesi, ma farà di tutto per cercare di tornare dalla sua amata. Una prigionia che divide, sconvolgendo destini, istanti e ricordi.

Io e te, note nel vento è una storia dura e tenera al tempo stesso, un omaggio alla forza dell’amore e della poesia in musica, che traghetta il lettore in un viaggio di dolore e di speranza.

Il libro, edito dalla casa editrice Gruppo Albatros Il Filo, è presente online ed in tutte le librerie d’Italia.