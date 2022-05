La Strada presente all’assemblea GKN a Campi Bisenzio: “Siamo accanto al Collettivo di Fabbrica, per la difesa dei diritti del lavoro”

Bordo” (No al Piano Ita), Fronte Comunista, Ogni giorno è il Primo Maggio, “Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali”.

L’Assemblea è stata l’occasione per definire le prossime tappe del percorso e soprattutto per avviare la discussione sui punti programmatici che orientano l’azione. Non tanto un elenco di desideri da realizzare, quanto la definizione dei valori intorno a cui riconoscersi.

La difesa dei diritti del lavoro, nell’ambito di una più ampia rivendicazione del ribaltamento dei rapporti di forza all’interno della società, la questione ambientale senza dimenticare la lotta per la legalità, sono i temi che accomunano gli interventi che si sono susseguiti.

Un’estrema sintesi del documento programmatico stilato dal collettivo GKN può essere declinata nei punti:

1. Insorgere per convergere. Convergere per insorgere.

La convergenza non conforma, non appiattisce, non rifugge le differenze. Determina solo un campo dove esse si possono confrontare, anche superandosi reciprocamente. Pertanto è necessario sostenere tutte le lotte, le vertenze e i movimenti volti a cambiare i rapporti di forza, come in un patto di mutuo soccorso. È necessario quindi trovare forme di superamento della competizione settaria fra organizzazioni sociali, politiche, sindacali e studentesche.

2. Fuori dall’emergenza, dentro l’urgenza

Le emergenze che stanno caratterizzando il presente non sono altro che il frutto delle crisi stesse. Il continuo richiamo all’emergenza comporta la polarizzazione delle posizioni, tende a banalizzarle e semplificarle, impedisce di indagare la reale e comune radice che produce la crisi dell’attuale sistema. L’emergenza porta a giustificare un continuo stato di eccezione in nome del quale vengono riesumati temi e soluzioni che pensavamo morti e sepolti come il ritorno al carbone o la realizzazione di impianti rigassificatori. È stata inoltre significativa la testimonianza del Comitato “No Base – Né a Coltano né altrove”, che ha portato all’attenzione dei presenti la questione della sottrazione di 190 milioni di euro dal Fondo di Coesione per la costruzione di una base militare, nel territorio di Coltano, che si trova nel Parco Naturale di San Rossore a Pisa.

3. Lo sciopero generale e generalizzato è un processo, non una singola data.

Lo sciopero generale non deve essere concepito come l’appuntamento per una data verso cui concentrare lo