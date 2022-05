La richiesta dei pediatri calabresi: “Riorganizzare la rete dei servizi sanitari pediatrici”

Quarantadue relatori, tutti calabresi, “per inaugurare – spiega il Presidente della SIP Calabria, Domenico Minasi – un laboratorio, una sede di confronto e analisi della quale ritengo i pediatri calabresi abbiano bisogno per fare gruppo. E’ un punto di partenza, sicuramente da migliorare, ma indispensabile per fare rete ed essere propositivi e di stimolo alla realizzazione di quella riorganizzazione, sintetizzata nelle Linee di Indirizzo per il miglioramento dell’appropriatezza organizzativa della Regione Calabria che abbiamo consegnato al Presidente della Regione sperando si possa intraprendere un’interlocuzione per il raggiungimento dell’obiettivo che, per quanto ci riguarda, resta l’assistenza pediatrica.”

Carenza di personale, tra le criticità del sistema salute in Calabria ma non solo: il presidente SIP Calabria no ci sta a imputare i mali della sanità calabrese alla sola carenza di personale e sottolinea l’esigenza di superare altri gap “perché – dice – ci confrontiamo quotidianamente con un modello assistenziale obsoleto che risale alla fine degli anni ’70. E’ necessario quindi riorganizzare i servizi e soprattutto attuare quell’integrazione ospedale territorio che nonostante i proclami ha difficoltà ad essere attuata”.

Il Laboratorio dei pediatri calabresi si chiude con la promessa di fare rete e condividere soluzioni e percorsi che siano proposte per il superamento degli attuali gap e la costruzione di una rete di servizi sanitari pediatrici, in grado di dare risposte esaurienti alla domanda di salute dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.